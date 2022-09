Procès de l'attentat de Nice : deuxième semaine de témoignages des parties civiles

Le procès de l'attentat de Nice a débuté le lundi 5 septembre. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le conducteur du camion bélier, a été tué par la police le 14 juillet 2016. Depuis maintenant quatre semaines, la cour d'assises spéciale de Paris juge huit accusés dans son entourage. Cette semaine, les parties civiles ont continué à témoigner.

Près de 300 parties civiles ont choisi de témoigner sur plus de 2.000 parties civiles constituées au procès. Elles ont la parole pendant cinq semaines. Certaines racontent "leur colère", "leur difficulté à avancer", d'autres leur volonté de "répondre au mal par le bien".

Audrey a perdu sa sœur jumelle, son "miroir"

Mercredi, devant la cour d'assises spéciale de Paris, Audrey a rendu hommage à sa sœur jumelle, Laura, tuée à 13 ans dans l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. "C'était mon miroir", "c'était la moitié de ma vie"... Elle raconte "sa colère", sa difficulté à "avancer" depuis l'événement.

La sœur aînée, Lucie, 25 ans, révèle le drame familial : "Mes parents ont perdu une fille. Moi et mon frère, une sœur. Audrey, sa sœur jumelle. On a perdu une personne, mais ce n'était pas au même degré, donc personne ne se comprenait" après l'attentat.

"Notre famille s'est déchirée. On a eu du mal à dialoguer", a confirmé la mère, Marie-Claude, 50 ans.

Alors Audrey a tenu à témoigner seule. Elle explique avoir eu d'autant plus besoin de se "détacher" de sa famille que sa ressemblance avec Laura ravivait la douleur de ses parents. "Nous, on est condamné à vie. [...] Parce que tous les jours, on vit avec elle, avec la deuxième", avait aussi maladroitement déclaré lors de sa déposition son père Jacques, 61 ans.

"J'ai 20 ans, je suis victime du terrorisme et j'ai perdu l'amour de ma vie", a conclu Audrey.

Seloua et Sabra ont perdu leur sœur aînée, le "pilier" de la famille

Aldjia a été tuée à 42 ans dans l'attentat de Nice. Mère de quatre enfants, née à Sétif, en Algérie, elle vivait à Nice depuis l'enfance. Aldjia, surnommée "Moum", était une seconde mère pour cette famille nombreuse, explique sa soeur Sabra.

Après son décès, la famille "a éclaté", regrette Sabra, "chacun était dans sa souffrance, se rejetait la faute".

Seloua confirme qu'"il y a eu beaucoup de crispations et de reproches. Pourquoi elle était seule ? Pourquoi j'étais avec mes amis ? Pourquoi on est allés acheter cette glace" ce soir-là ? Mais un imam d'une mosquée de Nice la conseille. "Si tu ne réponds pas au mal par le bien, tu vas te détruire. Sois courageuse [...] sois un exemple."

Sabra s'adresse alors aux accusés et à ceux qui "s'associent" au terrorisme. "En tant que musulmane, amoureuse de ma religion, je peux vous dire avec force que vous n'êtes pas de ma religion. Je suis ce que vous n'êtes pas."

La colère d'une mère

Anne a perdu sa fille Amie, 12 ans, tuée ce 14 juillet 2016. "Ma fille a été assassinée deux fois. Une fois par un fou, la seconde fois par la médecine légale." Elle évoque le sujet tabou, la question des autopsies et des prélèvements d'organes, notamment sur des enfants, sans que les parents en soient informés.

Elle a demandé des comptes à l'institution judiciaire. Quand Anne pourra enfin voir le corps de son enfant, cinq jours après l'attentat, elle découvre, effarée, des cicatrices sur le corps sa fille qui n'existaient pas quand elle a été admise à l'hôpital. La liste des organes prélevés est impressionnante.

"J'ai besoin qu'on me respecte en me disant la vérité, pas qu'on me protège. C'est ma fille qui avait besoin qu'on la protège le 14 juillet 2016", poursuit Anne.

Les témoignages des parties civiles vont se poursuivre durant les trois prochaines semaines.