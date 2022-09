EXCLU - Procès de l'attentat de Nice : une victime touchée par une balle perdue

Christophe S est le seul blessé par balle le soir de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, d'un tir très probable de policier. Avec sa femme et son fils, ils se sont constitués partie civile au procès. "Il a failli mourir", confie son avocat, Me Nicolas Gemsa, à France Bleu Azur.

Ce jeudi 14 juillet 2016, Christophe S. est en vacances à Nice avec sa femme et son petit garçon âgé de trois ans. "Cet ancien professeur de ski en Haute-Savoie, 46 ans, part en famille suivre le feu d'artifice. Tous les trois se trouvent pas très loin du Palais de la Méditerranée sur le trottoir chaussée Nord. Il est 22h35 lorsqu'ils voient foncer le camion avec un mouvement de foule qui le précède." explique Nicolas Gemsa avocat au barreau de Nice et qui avec sa sœur, l'avocate Florence Gemsa, représentent près de 300 parties civiles au procès de l'attentat de Nice.

Une balle perdue, un miraculé

"Dans la panique générale, ils se mettent à courir pour s'enfuir, mais Christophe doit s'arrêter quand il ressent une vive douleur dans le ventre. Une balle lui a traversé l'estomac puis l'intestin grêle avant de terminer sa course dans l'avant-bras. Sa femme et son enfant continuent de fuir. Il est transporté à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé : il a du gaz et du sang dans l'abdomen, un pneumo péritoine et hémi péritoine. Il est opéré en urgence en chirurgie digestive avant d'être placé en réanimation. Le chirurgien lui dit par la suite : vous êtes un miraculé."

Christophe a failli mourir et reste quinze jours à l'hôpital de Nice. "Il conserve depuis de graves séquelles y compris pour la mobilité d'une main." Profondément touché, ainsi que sa femme et son fils, "ils décident quelques mois après de quitter la France pour tout oublier et refont leur vie en Amérique latine. Le Fonds de garantie des victimes du terrorisme les a indemnisés, y compris sa femme âgée alors de 33 ans et son petit garçon qui ont été psychologiquement très perturbés."

Pas d'étude balistique

"Des policiers sont venus l'interroger trois jours plus tard à l'hôpital, mais il était trop faible et a mis fin à l'entretien. Dans le service, il entend que la balle était de calibre 9 mm et il ne s'agit donc pas de l'arme du terroriste qui était d'un calibre 7.65. Il n'y a pas eu d'étude balistique, le procureur n'avait pas fait de demande. (...) Cette histoire, dans le lourd flot des 3.000 plaintes, est passée inaperçue. Il est le seul blessé par balle de l'attentat".

Mercredi, au troisième jour du procès devant la cour d'assises spéciale de Paris, l'enquêtrice de la sous-direction anti-terroriste (SDAT) a cité cette blessure d'un homme par balle "très probablement" d'un tir policier. Nicolas Gemsa ajoute : "Et géographiquement, Christophe, qui se trouvait derrière le camion, ne pouvait pas a priori avoir été touché par un tir du terroriste."

Ce soir là, 61 impacts de balles ont été relevés sur le camion lors de la neutralisation de Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

Sans reproche, c'est une quête de vérité

Christophe S "ne reproche rien à personne, mais pour lui, c'est important de savoir qui a tiré, cette question l'a hanté pendant longtemps. Aujourd'hui, il vit loin et ne peut pas se déplacer pour venir témoigner", souligne son avocat. Et Me Nicolas Gemsa d'ajouter : "Je ne suis absolument pas mandaté pour une action en responsabilité sans faute de l'État du fait de l'action de la police nationale lors de la neutralisation du terroriste."