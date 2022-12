Procès de l'attentat de Nice : "Le verdict ne répare rien, mais il soulage", raconte l'Isérois Stéphane Erbs

La cour d'assises spéciale de Paris a prononcé mardi des peines allant de deux à 18 années de prison contre les huit personnes jugées depuis septembre dans le procès de l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Un verdict accueilli avec soulagement par une bonne partie des parties civiles, notamment l'Isérois Stéphane Erbs, co-président de l'association Promenade des Anges et qui a perdu sa femme à Nice.

France Bleu Isère : Est-ce que ce verdict soulage votre peine ou vient réparer quelque chose ?

Stéphane Erbs : Non, le verdict ne répare rien. Par contre, il soulage un petit peu notre peine. Et puis surtout, il nous prouve que la justice a pris la hauteur, l'ampleur des douleurs de toutes les familles brisées. On s'attendait à être déçus de la justice en arrivant, on s'était préparé à être déçu et ça n'a pas été le cas. Donc on a eu confiance en la justice et la justice a été appliquée. C'est une certaine satisfaction.

Êtes-vous déçu, en revanche, par l'annonce de l'appel d'au moins deux accusés ? Il y aura donc un deuxième procès. Comment vous l'appréhendez ?

On n'est pas du tout déçu. On savait que ça pouvait être à quitte ou double à la vue du dossier : il y avait de quoi les prononcer coupables. La problématique, c'était le quantum des peines : si elles ne sont pas assez élevées, les victimes se sentent déçues et si elles sont lourdes, cela ouvre la porte à un procès d'appel. Donc on se doutait qu'il y aurait un appel derrière, on en était persuadé.

Vous dites quand même que ce procès a servi à quelque chose ? On le rappelle, l'assaillant est mort le soir de l'attaque, les personnes jugées l'étaient donc pour association de malfaiteurs terroristes.

Il ne faut pas se tromper de procès, c'est ce qu'a dit d'ailleurs très bien un des avocats des parties civiles : le procès de l'assaillant, Mohamed Lahouaiej Bouhlel n'aura jamais lieu, il est mort sur place. Mais pendant ces quasiment quatre mois de procès, on a jugé les gens qui, par leurs actions, leurs incitations et leur silence, ont influencé fortement l'auteur de l'attaque, pour le passage à l'acte, voir l'ont influencé en montant dans le camion et en faisant des repérages. Donc ce ne sont pas des terroristes qu'on a jugé. Par contre ce sont des gens qui étaient en association de malfaiteurs dans un contexte terroriste.

Comment vous avez vécu ces trois mois d'audience ? Vous avez témoigné à la barre, vous avez entendu les accusés. Comment vous vous sentez après ça ?

Aujourd'hui, les quatorze semaines sont passées comme un claquement de doigts, très rapidement. Après ces quatorze semaines, on se retrouve épuisés physiquement, psychiquement. Je pense qu'il y aura un gros coup de décompression derrière, de décompensation même. Ça a été intense émotionnellement avec les vidéos du camion, les différents témoignages qu'on a déposés, ou auxquels on a assisté. On avait hâte que ça se termine parce qu'on est vraiment au bout, on est rincé physiquement et émotionnellement. Par contre, c'est aussi une page qui se tourne, on va essayer d'avancer, c'était un pavé sur le chemin de la résilience.