Procès de l'attentat de Nice : les images de l'attaque doivent-elles être diffusées ?

Faut-il diffuser ou pas toutes les images en lien avec l’attentat du 14-Juillet 2016 à Nice ? Aucune décision n’est prise à cette heure, mais le débat a été lancé ce mardi à Paris au deuxième jour du procès de cet attentat qui avait 86 morts et plus de 450 blessés quand un camion-bélier avait foncé sur la foule sur la Promenade des Anglais. Avant son exposé sur les faits et l’enquête, dans un propos liminaire, le président de la cour d'Assises spéciale, Laurent Raviot, a indiqué que "se posera la question de savoir si on visionne ou pas toutes les images en lien avec l’attentat".

Le président de la cour d'Assises spéciale est le seul qui peut prendre la décision de diffusion à l'audience des images de la vidéosurveillance de la Ville de Nice le soir de l’attentat. Laurent Raviot a d’abord expliqué que la Cour et lui-même n’avaient jamais regardé ces images. Ces images violentes, quatre minutes d'horreur, ont été détruites, sauf deux copies sous scellées, afin qu'"aucune image ne circule en dehors de la procédure judiciaire [...] et je souhaite que ça reste le cas [pour] éviter le voyeurisme ou le sensationnalisme", a expliqué le président de la cour d'assise spéciale.

Selon Laurent Raviot, la décision de montrer ou pas ces images dans la salle d'audience à Paris ainsi que dans les salles de retransmission à Nice, doit reposer sur trois critères : "Est-ce que ça a un intérêt par rapport à la compréhension du déroulement de l'attentat, est-ce que ça a un intérêt pour déterminer la responsabilité éventuelle des accusés, et est-ce que ça a un intérêt pour les parties civiles".

Quel est l’intérêt de diffuser ces images ?

Les avocats des parties civiles sont divisés sur l'intérêt de diffuser ces images. La plupart demandent cette diffusion car cela peut permettre aux victimes de connaître la vérité, le déroulement de l’attaque... mais elles sont dures et insoutenables. Ce visionnage est envisagé vendredi 9 septembre à l'occasion de l'audition de l'agent de la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire qui a exploité ces images pour les besoins de l'enquête.

Ce visionnage des images des caméras de vidéosurveillance s'annonce "insoutenable" mais est "très important" pour beaucoup de victimes, ont fait valoir la majorité des avocats de parties civiles lors de ce deuxième jour de procès. "C'est quelque chose qui nous a été demandé à de nombreuses reprises, pour des raisons de reconstruction, de reconstitution des mémoires", mais aussi pour "pouvoir confronter la cour, le parquet, les accusés aux faits que nous allons juger", a souligné Virginie Le Roy, avocate de l'association Promenade des anges et de nombreuses victimes. "Mes clients sont soit hostiles (à la diffusion des images), soit n'ont pas d'opinion", a dit de son côté Gérard Chemla, un autre avocat de parties civiles.

Les avocats de la défense considèrent que ce visionnage "n'est pas nécessaire". Aucun des accusés n'étant renvoyé pour "complicité" de l'attentat, "on considère que le visionnage de ces vidéos n'est pas nécessaire à l'appréciation de (leur) responsabilité", a fait valoir Me Adelaïde Jacquin.

Décision dans les prochains jours

Alors faut il les montrer en entier ? Sélectionner des passages ? Est-ce important qu’elles figurent comme pour les images d’archives d’Auschwitz... car ce procès historique fait l’objet d’un film officiel.

Une avocate demande de limiter la diffusion à la Cour et aux seules parties civiles qui le souhaitent, mais de ne pas les diffuser au public ou aux journalistes. Elle demande aussi qu’elles ne figurent pas dans le film du procès.

Parmi les autres points soulevés ce mardi : faut-il que la Cour regarde les images avant leur diffusion en salle d’audience ? Quelles sont les garanties de sécurité pour que personne ne puisse les enregistrer ? Aucune de ces questions n’est, pour l'heure, tranchée.

Le président de la cour d'assises spéciale, Laurent Raviot, devrait prendre unedécision dans les prochains jours. Les sept accusés devaient prendre la parole en cette fin de journée pour une "déclaration préalable".

à lire aussi Procès de l'attentat de Nice : le nombre de parties civiles double en une journée