Procès de l'attentat de Nice : les policiers à la barre sur fond de sécurité "insuffisante"

Des larmes et de l'émotion tout au long de son témoignage. Magali C. longue silhouette noire aux cheveux attachés pleure et s'interrompt souvent. "J'ai évité d'en parler pendant longtemps, j'ai demandé ma mutation au sein de la Police Nationale (...) ... j'ai vu l'horreur ... je ne sais pas si je peux le dire...-les magistrats approuvent d'un signe- mais j'ai vu des corps sortir des roues"...

Le 14 juillet après le feu d'artifice à Nice, Magali est en équipage fixe à l'angle de la rue Meyerber et de la Promenade des Anglais avec ses deux collègues Gaëtan et Clément , 21 ans et seulement trois mois de formation à l'école de police, en poste depuis six mois à Nice.

Ils seront confrontés une première fois au camion avec le conducteur qui les vise et tire vers eux. Mais ils sont alors pétrifiés, ne sachant pas où se mettre à l'abri, ils ne" répliquent pas" explique la jeune policière pourtant rompue aux exercices.

Ils courent ensuite derrière le camion et l'encerclent. C'est à ce moment là que seule Magali à droite du terroriste tire huit coups "Le conducteur est mort d'une balle dans la carotide droite et vous étiez la seule de ce côté là, on peut conclure que c'est vous qui l'avez tué, vous êtes un héros et sans doute la plus modeste " tente de rassurer son avocate Olivia Chalus Pénochet.

Dans les questions insistantes sur les échanges de tirs entre les policiers et le terroriste Magali C. précise qu' il faut beaucoup d'entrainement pour conduire d'une main en tirant de l'autre avec une arme qui se bloque et qu'il faut débloquer". Mohamed Lahouaiej Bouhlel savait s'en servir.

Magali aujourd'hui âgée de 40 ans vit "avec la conscience de la mort et ça change tout", elle "a rompu ses liens avec Nice et ses anciens collègues", elle ne fait plus de sport alors qu'elle représentait la police dans des compétitions athlétiques de haut niveau.

Deuxième policier entendu : Christophe Benedetto alors chef de service pour la sécurité générale de la Police Municipale le 14 juillet 2016. C'est lui vers 22h34 qui a lancé une alerte générale à la radio " un camion fou roule sur la Promenade en direction du port et écrase les piétons, c'est sans doute un attentat". Un message qui n'a pas été entendu par l'équipage de Magali dont la radio ne fonctionnait pas bien.

car notre radio ne fonctionnait pas bien, c'était hachuré, on n'a pas entendu"...

Un procès avec ces derniers différents témoignages de parties civiles insiste sur les mesures de sécurité déployées ce soir la. "Ce n'est pas notre dossier" glisse un magistrat mais les questions reviennent en boucle avant les auditions (à titre de témoin) attendues ce jeudi 20 octobre devant la même cour d'assises spéciale de Christian Estrosi et Philippe Pradal.