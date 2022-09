Procès de l'attentat de Nice : les premières paroles des accusés

Après une première journée d'audience largement consacrée à l'énumération des personnes souhaitant se constituer partie civile (elles sont 1.940, dont 300 veulent témoigner), la Cour d'assises spéciale de Paris a entendu ce mardi les premières paroles des accusés au deuxième jour du procès de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, lorsqu'un camion avait percuté délibérément la foule, causant la mort de 86 personnes venues assister au feu d'artifice sur la Promenade des Anglais.

Avant de donner la parole aux accusés, le président de la cour d'assises spéciale, Laurent Raviot a exposé les faits et résumer l'enquête. Il a aussi posé le débat sur la diffusion des images de l'attentat issues des caméras de vidéosurveillance de la Ville de Nice. Les sept accusés présents se sont donc ensuite exprimés pour leur "déclaration préalable". Lundi, ils avaient seulement décliné leur identité et leur adresse, à l'invitation du président.

Le tueur est "un salopard"

L'un des trois principaux accusés, Mohamed Ghraieb, jugé pour association de malfaiteurs terroriste (AMT), qui avait circulé à bord du camion de l'attentat et qui encourt 20 ans de réclusion criminelle a lundi assuré qu'il était "innocent". Le Franco-Tunisien habite à Marseille et comparaît libre sous contrôle judiciaire.

Il a traité le terroriste "d'ordure et de salopard qui a arraché des vies innocentes". L'accusé s'est exprimé plus longuement que les autres pour répéter qu'il ne "savait absolument pas ce que préparait Lahouaiej-Bouhlel", qu'il a été "piégé (...) dans un engrenage" et il a exprimé "ses condoléances sincères pour les familles de victimes". Un autre accusé pour trafic d'armes Endri Elézi a pleuré à la barre et dit qu'il "regrettait d'avoir transporté quelque chose qu'il n'aurait pas du".

Huit accusés sont jugés par la cour d'assises spéciale de Paris mais l'un d'entre eux, Brahim Tritrou, poursuivi pour trafic d'armes est actuellement détenu en Tunisie et sera "jugé par défaut". Trois accusés se trouvent dans le box, Ramzi Arefa, Chokri Chafroud (en détention provisoire) et Artan Henaj (condamné dans une autre affaire). Quatre - Maksim Celaj, Endri Elezi, Mohamed Ghraieb et Enkeledja Zace - comparaissent libres sous contrôle judiciaire.

L'assaillant, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans tué par la police le soir de l'attentat, est le grand absent du procès. Ce chauffeur-livreur au caractère instable était plus connu pour des actes de violence, notamment contre son épouse, que pour sa proximité avec la mouvance jihadiste. Mais selon l'accusation, il "s'était inscrit dans une démarche idéologique d'inspiration jihadiste plusieurs mois avant" l'attentat, sans rien laisser paraître. L'enquête n'a pas permis d'établir s'il avait bénéficié de complicités.

Trois accusés (Ramzi Arefa, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb) sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. L'accusation souligne leur "très grande proximité" avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel et estime qu'ils étaient "pleinement conscients" de son adhésion "à l'idéologie du jihad armé" et de "sa fascination pour les passages à l'acte violents". Les cinq autres accusés sont poursuivis pour des délits de droit commun - association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.