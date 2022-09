Procès de l'attentat de Nice : les premiers témoignages des parties civiles

Depuis le 5 septembre, la cour d'assises spéciale de Paris juge huit accusés, membres de l'entourage de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur de l'attentat au camion bélier tué par la police le 14 juillet 2016, ou soupçonnés de trafic d'armes. Après avoir convoqué enquêteurs, experts techniques et spécialistes des traumatismes, la cour a commencé mardi à entendre les premières parties civiles.

Sur plus de 2.000 parties civiles constituées au procès, près de 300 ont exprimé le souhait de témoigner. Certaines étaient présentes sur la Promenade des Anglais le soir de l'attaque et ont été blessées ou traumatisées, d'autres y ont perdu un ou plusieurs proches, parfois une famille entière. Cinq semaines leur seront consacrées. Ces dépositions vont permettre d'"avoir un point de vue plus humain sur ce qui s'est passé" le 14 juillet 2016, après la projection jeudi dernier des images de vidéosurveillance de l'attentat, observe Virginie Le Roy, avocate de 105 parties civiles. "La parole des victimes dans un procès terroriste est essentielle pour se rendre compte de l'atrocité des faits", estime aussi Yves Hartemann, avocat d'une soixantaine d'entre elles.

"C'était très étrange, c'était très calme." - Benoît

Benoît Develey, médecin-pompier et urgentiste dans une clinique de Nice, se trouvait par hasard à proximité de la Promenade des anglais, le 14 juillet 2016. Lorsqu'il voit des victimes affluer, il prend son matériel toujours présent dans sa voiture et s'y rend, "en short, en T-shirt et en tongs", pensant avoir affaire à un "gros accident". Arrivé sur place, parmi les premiers secours, "c'était très étrange, c'était très calme", raconte-t-il. Les gens "repartaient sans courir", une ambiance qu'il attribue à l'état de "prostration des victimes".

"Il y avait des linceuls blancs partout, des victimes très abîmées" par le passage quelques minutes plus tôt du camion-bélier de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, qui a volontairement foncé sur la foule rassemblée sur la célèbre avenue niçoise pour la Fête nationale, faisant 86 morts et plus de 450 blessés. Pendant près d'une heure, Benoît Develey "gère les urgences absolues", essayant d'"arriver à travailler, à se concentrer avec la charge émotionnelle" générée par la scène qui l'entoure. En mars 2015, cet habitué du secours en montagne avait déjà été "un des premiers sur les lieux" après "le crash de la Germanwings" dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui avait fait 150 morts. "Ça fait un peu trop, c'est sûr", concède-t-il, mais "j'aurais pas voulu être à un autre endroit à ce moment-là", assure-t-il.

"J'ai en moi tous ces morts sur la Promenade." - Abdallah

"Ça ne me disait rien" d'aller voir le feu d'artifice sur la Promenade des anglais, commence Abdallah Kebaïer, qui a accepté d'y aller "pour faire plaisir à (ses) invités", venus célébrer le mariage de sa fille prévu deux jours plus tard. Peu après 22h30, alors qu'il se trouve avec son frère et un cousin sur la célèbre avenue niçoise, il se fait happer, de dos, par le camion de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Sur le coup, il ne comprend pas ce qui vient de se passer. "Je me suis retrouvé face à terre, j'ai perdu connaissance". Quand il revient à lui, il voit le 19-tonnes blanc "arrêté à une centaine de mètres" et entend l'échange de tirs entre la conducteur et la police. Transféré avec d'autres blessés au Palais de la Méditerranée, il assiste aux "massages cardiaques", aux "gens qu'on recouvrait d'un drap blanc".

"J'ai en moi tous ces morts sur la Promenade", confesse-t-il. "Je pleure les gens qui sont restés sur le carreau. Je me dis : pourquoi eux, pourquoi pas moi ?" L'horreur vécue ce soir-là l'a "dégoûté de la vie" et brouillé définitivement avec tout ce qui ressemble avec des festivités. "Les feux d'artifice, je ne veux plus en entendre parler. Dès que je vois une foule, un attroupement, je fais un écart, je m'en vais", raconte-t-il à la barre. Six ans après, son quotidien est toujours très perturbé. "Je ne dors plus, je ne retiens même pas les choses que j'ai mangées la veille, j'ai des pertes d'audition", détaille-t-il.

"J'ai vu une grande forme arriver sur nous." - Soad

Le soir du 14 juillet 2016, Soad, 15 ans à l'époque, était sur la Prom' avec sa petite sœur Emma, 12 ans, leur grand-mère maternelle, leur tante et son mari. Seules Soad et Emma ont survécu. "Je ne sais pas pourquoi je me suis retournée. J'ai vu une grande forme arriver sur nous, je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était", raconte Soad à la barre, évoquant le camion qui a foncé sur la foule.

"J'étais toute seule", dit-elle. Autour d'elle, c'est la panique générale. Il y a des corps démembrés, du sang. Des cris. "J'ai vu des gens courir. J'ai voulu courir pour rentrer chez moi", se souvient-elle. Sa sœur Emma a été très vite conduite à l'hôpital, des brûlures sur tout le corps après être passée sous le camion.

"Des corps volaient juste devant moi. C'était atroce." - N.

La cour a aussi entendu cette semaine la lettre d'une petite fille aujourd'hui âgée de 10 ans et demi qui était avec sa mère sur la Promenade des Anglais. "J'ai vécu des épreuves très difficiles depuis le 14 juillet 2016. J'ai fait beaucoup de cauchemars", raconte N. dans ce courrier.

"J'étais sur la Prom pour voir le feu d'artifice avec mon papa, ma petite soeur Z., la cousine de maman, des amis et maman. Un camion est arrivé, il a écrasé tout le monde. Je ne savais pas pourquoi maman m'a dit de courir pour rentrer chez nous. J'ai vu plein de gens mourir et passer sous le camion. Il y a eu beaucoup de bruits. Des corps volaient juste devant moi. C'était atroce. Depuis ce soir-là, je ne veux plus voir de feu d'artifice à Nice. Depuis j'ai peur que maman, papa et Z. meurent. J'ai très peur de certains bruits. À cause de ça, je vais chez des psychologues. Je n'arrive pas à dormir sans la lumière."

Ces mots d'enfant, tout comme les dizaines d'autres témoignages entendu cette semaine, ont bouleversé la cour.