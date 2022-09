Procès de l'attentat de Nice : "on ne se reconstruit pas" témoigne une partie civile lorraine

Il y a un peu plus de six ans, la vie de Cindy Pellegrini, une habitante d'Herserange, basculait dans l'horreur. La jeune femme perdait six membres de sa famille, tués dans l'attaque terroriste du 14 juillet 2016, quand un homme avait délibérément foncé sur la foule au volant d'un camion sur la promenade des Anglais à Nice, lors du feu d'artifice de la fête nationale. Cindy Pellegrini a perdu ce soir là, sa mère, son frère, ses grands parents et les beaux parents de sa mère. Comment se prépare-t-elle au procès qui s'ouvre ce lundi 5 septembre à Paris ? Elle a accepté de se confier à France Bleu Lorraine, elle qui est aussi vice-présidente de l'association de victimes Mémorial des anges

France Bleu Lorraine : "Est-ce qu'on arrive à avancer et se reconstruire après un tel drame ?"

Cindy Pellegrini : "On ne se reconstruit pas et je suis consciente que ça n'arrive jamais. Beaucoup parlent de résilience mais pour moi, ce qu'on a vécu, c'est un acte de guerre. Perdre six personnes de sa famille en une soirée, il n'est pas possible de parler de résilience et de reconstruction. Je sais qu'on devra vivre avec."

Il y a huit accusés à ce procès mais pas l'auteur qui été tué le soir même. Qu'attendez-vous de ce procès ?

J'attends que les accusés prennent le maximum prévu légalement. Le but, c'est que la qualification terroriste soit retenue. C'est très important. On veut que justice soit rendue même si on sait que ça nous les ramènera pas [...] Bien sûr qu'on a une frustration par rapport à l'auteur des faits.

Vous allez témoigner fin octobre. Qu'allez vous dire ?

Je suis en train de préparer mon témoignage car pour moi, c'est très important. Je le redoute mais je le vois comme un hommage à mes proches, à ma famille. Je veux faire comprendre aux juges qu'on a vécu un acte de guerre parce que perdre six personnes de sa famille, ça arrive dans les pays en guerre. Nous, on l'a vécu en France un soir de fête nationale [...] Notre vie ne sera plus jamais la même. Ca a été la fin de l'insouciance, d'une vie heureuse.

Allez-vous assister à la totalité des débats ?

Je vais assister à certains débats mais je ne pense pas assister aux jours où les vidéos seront diffusées parce que mon cerveau a fabriqué assez d'images horribles. Je n'étais pas sur place. J'ai assez d'images horribles pour ne pas en rajouter. Je ne souhaite pas entendre les détails de ce qu'il s'est passé ce soir là.