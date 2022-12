Procès de l'attentat de Nice : "on n'a pas fait ça pour rien" témoigne une proche lorraine de victimes

"Ca n'apaise pas notre douleur, j'ai toujours du mal à en parler, mais c'est un soulagement." Cindy Pellegrini, originaire de Lorraine, a accueilli favorablement le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris. A l'issue de trois mois de procès, cette dernière a prononcé des peines de deux à 18 années de prison ferme à l'encontre de chacune des huit personnes jugées suite à l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts, le 14 juillet 2016.

Cindy Pellegrini, qui a perdu six membres de sa famille proche dans l'attentat, dont sa mère, son frère et ses grands-parents retient que les peines prononcées sont plus lourdes que celles requises par l'avocat général : "on a été témoigner de notre douleur, après toutes ces années et on se dit qu'on ne l'a pas fait pour rien." La qualification d'association de malfaiteurs terroriste a également été retenue contre deux accusés. "Au départ, on essayait de faire passer l'auteur pour un fou, quelqu'un de violent. Il a été démontré que ce n'était pas le cas lors de trois mois d'audience, et c'téait important pour nous (...) On ne voulait pas que certains ressortent libres, et ce n'est pas le cas."