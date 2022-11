Procès de l'attentat de Nice : un deuxième accusé dément toute aide à l'assaillant

Depuis le lundi 5 septembre 2022, huit personnes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris dans le cadre du procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais. Après Mohamed Ghraieb, un proche de l'auteur de l'attentat , l'interrogatoire de Chokri Chafroud a marqué la dixième semaine d'audience qui s'est achevée ce jeudi 10 novembre.

Chokri Chafroud, Tunisien de 43 ans arrivé en France quelques mois avant l'attentat, fait partie des trois accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. En détention provisoire depuis l'été 2016, il encourt vingt ans de réclusion criminelle. Les cinq autres accusés sont jugés pour des délits de droit commun.

"Je n'ai rien fait, rien du tout"

Le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Laurent Raviot, rappelle qu'il y a contre Chokri Chafroud "la convergence d'un certain nombre d'éléments qui en soi ne signifient pas grand-chose mais qui, quand on les met bout à bout, créent une présomption de charges" laissant penser qu'il pourrait avoir une connaissance du projet d'attentat.

Lors de son interrogatoire, Chokri Chafroud, ne donne pas beaucoup d'éclaircissements sur les éléments qui lui sont reprochés. Il dément toute aide à l'assaillant. Il nie avoir apporté la moindre assistance à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur du massacre, abattu par la police le soir du 14 juillet 2016 au volant du camion-bélier avec lequel il a foncé dans la foule à Nice, sur la promenade des Anglais. L'accusé assure qu'il n'a "rien à voir" avec le projet meurtrier du terroriste.

Le Tunisien explique avoir sympathisé avec l'auteur de l'attentat dans un café niçois. Il voulait rencontrer des compatriotes et Mohamed Lahouaiej-Bouhlel prétendait aussi pouvoir l'aider à trouver un logement. "On prenait un café, on se baladait. Pour moi, il s'agissait d'un individu normal". Quand il est interrogé sur le comportement du chauffeur, le sens de ses messages ou sa date d'arrivée en France à l'été 2015 ou début 2016, il multiplie les réponses évasives devant la cour : "Je n'en ai aucune idée", "je ne suis pas dans sa tête", "je ne me souviens pas".

Une "très grande proximité"

Pour l'accusation, il y a en effet une "très grande proximité" entre Chokri Chafroud et Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Pour l'affirmer, elle s'appuie sur les contacts téléphoniques entre les deux hommes et les photographies retrouvées dans le téléphone de l'assaillant. L'accusation estime donc que l'accusé était "pleinement conscient" de l'"adhésion récente [du terroriste] à l'idéologie du jihad armé". Mais Chokri Chafroud assure que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel ne lui a pas montré de vidéos d'exactions. "Il ne me parlait pas de choses de ce genre."

La cour reproche aussi à Chokri Chafroud d'avoir été "associé" à la location du camion utilisé pour l'attentat. L'accusé a reçu un SMS le 5 juillet mentionnant "Ada gare", mais assure n'avoir "jamais entendu parler" de cette agence de location. "Ça faisait partie de tous ces messages que je ne comprenais pas qu'il envoyait tout le temps", se défend-t-il. Il affirme aussi n'avoir jamais effectué les démarches réclamées par le terroriste pour lui fournir une arme, contre l'effacement d'une dette. Chokri Chafroud avait pourtant spontanément affirmé l'inverse en garde à vue. "J'ai menti pour gagner du temps", assure-t-il.

Deux SMS de l'assaillant le jour de l'attentat

Durant l'interrogatoire, la cour s'attarde sur un SMS envoyé par l'assaillant à Chokri Chafroud le jour de l'attentat, vers 20h30 : "je suis sur la Prom viens je te passe... C pour...159". Ce message fait suspecter à l'accusation "une entente (...) relative à un projet commun". Mais l'accusé maintient qu'il ne sait pas comment l'interpréter.

La cour s'intéresse aussi à un deuxième SMS envoyé par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, quelques minutes avant son passage à l'acte, à un autre accusé, Ramzi Arefa. Dans ce SMS, il félicite ce dernier pour le pistolet fourni la veille et lui demande d'en rapporter cinq de plus : "C'est pour Chokri et ses amis. Ils sont prêts pour le mois prochain". Chokri Chafroud répète qu'il ne savait pas ce que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait en tête. "Est-ce qu'il aurait pu penser que vous seriez prêt à vous engager dans un projet terroriste ?", demande le président. "Impossible. Je ne suis pas ce type de personne, je ne ferais pas quelque chose de pareil", réplique l'accusé, catégorique.

Un accusé "loin d'une posture jihadiste"

Le rapport dressé en prison sur Chokri Chafroud, au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) évoque "sa sensibilité à l'influence, notamment de la part d'une personne qui s'inscrirait dans une posture d'aide salvatrice" et son "manque de discernement et de recul sur les rencontres qu'il pourrait faire". L'éducateur spécialisé qui l'a rencontré souligne qu'il "semble loin d'une posture jihadiste" et qu'il n'a "jamais exprimé de critiques à l'égard de l'Occident et de ses valeurs". Plusieurs avocats de parties civiles, qui ne partagent pas ces avis, mettent en exergue plusieurs messages, souvent grossiers, échangés entre l'accusé et l'assaillant.

Chokri Chafroud, quatrième d'une famille de sept enfants, a grandi dans un village près de Sousse (Est de la Tunisie), raconte avoir rejoint l'Italie en 2006 pour "découvrir une autre mentalité" et "vivre de la façon dont vivaient les touristes" qu'il côtoyait en Tunisie. Il travaille dans deux hôtels, est régularisé en 2010, mais repart brusquement en Tunisie en 2015 parce que, selon lui, son employeur lui refuse une augmentation. Ce dernier évoque un changement de comportement, avec une agressivité nouvelle, une consommation d'alcool accrue et un isolement qui lui avait fait suspecter une dépression. Chokri Chafroud arrive à Nice, en août 2015 ou janvier 2016, selon les versions, où il travaille dans le bâtiment et est hébergé de façon précaire.

Le procès de l'attentat du 14-Juillet 2016 à Nice doit se dérouler jusqu'au 16 décembre.