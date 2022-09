Procès de l'attentat de Nice : "Un moment important où les victimes vont pouvoir s'exprimer"

Plus de six ans après la dramatique soirée du 14 juillet 2016, le procès de l'attentat de Nice qui a fait 86 victimes et plus de 400 blessés s'ouvre ce lundi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Celle-là même qui a jugé Salah Abdeslam et les autres responsables des attentats de Paris et de Saint-Denis survenus le 13 novembre 2015.

Une audience de 10 mois, jusqu'au verdict le 29 juin 2022, suivie par l'Alençonnais Philippe Duperron père de Thomas tué au Bataclan. Son fils est enterré à Cherbourg. Philippe Duperron préside aussi l'association de victimes "13onze15 fraternité et verité". Il a répondu aux questions de France Bleu, ce lundi matin, pour apporter son regard sur le procès qui débute.

France Bleu : Est ce que l'ouverture d'un nouveau procès terroriste en France est quelque chose de douloureux pour vous ?

Philippe Duperron : "Tout d'abord, j'adresse mes pensées et notre solidarité à toutes les victimes des attentats de Nice qui vont subir cette nouvelle épreuve. Évidemment, pour nous, les victimes des attentats de Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, ça a été une très longue et douloureuse épreuve que celle du procès. Et bien sûr, à chaque procès, c'était le cas aussi pour le procès des attentats de janvier 2015, c'est une occasion de se remémorer les attentats, de se remémorer les nombreuses victimes que ces attentats font. Et évidemment, c'est un moment, toujours difficile."

Qu'est-ce que les victimes de l'attentat de Nice peuvent attendre et ne peuvent pas attendre de ce procès ?

"D'abord, il n'y a pas de règles. Chacune des victimes a un peu sa manière de voir les choses. Mais ce que je crois, c'est que le procès es la phase judiciaire des attentats, de ces catastrophes. Il ne faut pas attendre plus que ce que le judiciaire peut donner, c'est un procès pénal. Il ne faut pas avoir des attentes concernant des problématiques politiques, des problématiques de sécurité. On sait que cela fait l'objet d'une autre instruction en cours. Les victimes doivent finalement se satisfaire de ce que le procès leur apportera. C'est à dire que c'est le passage de la justice. C'est un moment très très important. Il faut avoir des attentes réalistes et ne pas fantasmer sur ce que pourrait apporter le procès."

D'autant plus que là, le terroriste a été abattu par les forces de l'ordre le soir de l'attaque. Il ne sera pas dans le box des accusés...

"Absolument. C'est aussi un des éléments importants. C'est que le seul auteur reconnu, il a été abattu le jour de son action. En fait, je crois qu'il faut que les victimes prennent ce procès comme le moment de justice, le moment où elles vont pouvoir s'exprimer. Alors il y a beaucoup de douleur parce que au cours de ce procès, tous les faits vont être relatés. De nombreux témoignages vont être portés à la b arre qui vont évidemment réexprimer toute la douleur, tous ces moments extrêmement difficiles. Mais c'est aussi pour toutes les victimes l'occasion de venir justement porter cette parole et finalement la sortir d'eux mêmes, à l'audience, devant la justice représentée par les magistrats dans ce lieu solennel et cette occasion là, il faut que chacun la saisisse."

L'attaque terroriste s'est produite à 700 kilomètres de Paris. Le suivi du procès pour les parties civiles sera plus compliqué, même si une salle leur est réservée à Nice. Il y aura une web radio sécurisée que vous avez d'ailleurs expérimentée pendant le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis. C'était un outil indispensable ?

"C'est une technologie qui a été utilisée pour notre procès, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Et ça a été extrêmement pertinent et reconnu comme très utile notamment pour tous ceux qui étaient éloignés. Dans nos adhérents et dans les victimes, il y a de nombreux provinciaux qui ont ainsi suivi le procès. Mais aussi pour tous ceux dont leur activité professionnelle ne permettait pas de suivre le procès à l'audience au quotidien. Et donc, c'était un outil tout à fait pertinent. Pour Nice, il y a également beaucoup de victimes étrangères, sans doute plus que pour les attentats du 13 novembre. Et il y a l'éloignement. Beaucoup de parties civiles habitent Nice ou la région, et tous ne pourront pas venir à Paris. Quoi que, il faut absolument que chacun se convainc qu'il est nécessaire qu'il vienne au moins une fois dans cette salle parce que c'est aussi très important que ce lieu de justice."

Est-ce que vous allez suivre ce procès ?

"Nous allons le suivre évidemment avec attention. Nous ne serons pas présents au quotidien, comme cela a été le cas pour le procès des attentats du 13 novembre. Mais nous ferons le maximum pour assurer une présence régulière et j'oserais dire tendre la main aux victimes si nous pouvons leur apporter un soutien quelconque ou en tout cas, ce sera la manière de leur exprimer notre solidarité."

Comment allez-vous depuis que le verdict a été rendu en juin dernier, que l'on sait que les condamnés ne feront pas appel ? Vous avez pris du recul pendant cet été ?

"Oui, très sincèrement. J'avoue que j'ai vraiment décroché, que je me suis éloigné de ce moment et que je me suis reposé. Il faut reprendre le collier, évidemment pas du tout dans les mêmes conditions. C'est vrai que ces dix mois ont été une épreuve, qu'elle était nécessaire et qu'elle a été salutaire. Elle a été importante. Encore une fois, c'est le cas pour nous, mais ce sera le cas aussi pour les victimes de Nice. C'est une manière de conclure quelque chose, de fermer un chapitre et encore une fois, c'est d'une importance éminente."