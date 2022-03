Procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : les accusés demandent une dernière fois pardon

Encore beaucoup d'émotion ce mercredi matin au procès de l'attentat de Saint Etienne du Rouvray. Comme c'est l'usage, les trois accusés ont eu la parole en dernier avant que la cour ne parte délibérer. Présentés comme proches des deux assaillants sur le plan idéologique ou familial, Yassine Sebaihia, Farid Khelil et Jean Philippe Steven Jean Louis sont jugés depuis trois semaines et demie pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Eux n'ont de cesse de répéter qu'ils n'étaient pas au courant de ce projet d'attaque dans une église, qui a coûté la vie au Père Hamel.

Comme à son habitude, Yassine Sebaihia est le moins prolixe. Lui, qui est venu de Toulouse à Saint-Etienne l'avant veille de l'attaque, se contente de dire qu'il n'a jamais voulu participer à l'attentat. Et qu'il est profondément peiné par ce qui est arrivé.

Comme à son habitude, Farid Khelil se montre le plus bavard. Le cousin d'Abdel Malik Petitjean, l'un des tueurs du Père Hamel, s'adresse à la sœur du prêtre assassiné : "J'essaie vraiment d'être un homme meilleur, Madame". Et il ajoute: "Je porte ma croix, je la porterai toute ma vie". Roseline Hamel a les larmes aux yeux.

Farid Khelil s'adresse aussi à Anne Coponet, la fille du paroissien grièvement blessé dans l'église. Elle lui a apporté un mouchoir après ses 8 heures d'interrogatoire la semaine dernière : "Merci pour ce geste, vous me donnez de l'espoir." Et il poursuit, en pleurs : "Je ferai tout pour être un bon père, un bon citoyen. Je suis un enfant de la France, mes 6 ans de prison n’ont pas été en vains. Croyez en moi, Madame". Anne Coponet acquiesce. Farid Khelil s'exprime à la cour enfin, en demandant "une deuxième chance".

Le plus étonnant, c'est Jean Philippe Steven Jean Louis, le propagandiste de l'Etat islamique qui a voulu partir en Syrie avec Petitjean. L'accusé fait preuve d'une compassion, qu'on ne lui a pas vu au début du procès. A Roseline Hamel et à la famille Coponet, il dit : "Pour tout ce que vous avez fait, vous nous avez dit, vous avez gardé en vous, je vous demande pardon et je vous dis merci". Aux juges maintenant, il avoue qu'il doit encore avancer sur le plan psychologique : "Comme dit mon avocat, je ne suis pas quelqu'un de fini et ça ne va pas se faire en un jour, j’en suis conscient."

Les parties civiles sortent de la salle d'audience remplies d'espoir, l'espoir qui elles-mêmes les portent, explique Angelique Deleporte, la fille de Roseline Hamel : "Cet espoir, cette humanité qu'on leur a donnés sans calcul, c'est parce qu'on y croit. Ce n'est pas simple mais c'est fondamental. Je suis assez heureuse et j'espère surtout que ça va les porter. Maintenant, au niveau de leur sincérité, je n'ai même pas envie de me poser la question. Je n'en sais rien mais ça leur appartient."

Le verdict est attendu ce mercredi.