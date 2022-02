Procès de l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : retour sur les multiples hommages au père Hamel depuis 2016

Après l'assassinat du Père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016 par des jeunes radicalisés, le procès des complices présumés des terroristes s’ouvre le 14 février devant les assises. Depuis cinq ans, les hommages populaires, religieux et républicains sont nombreux.

Le 26 juillet 2016, quelques heures après l’attaque terroriste qui a coûté la vie au prêtre Jacques Hamel, 86 ans, les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray sont sous le choc. Un prêtre est égorgé dans son église par deux jeunes radicalisés. Une autre personnes qu'ils avaient pris en otage dans le lieu de culte est gravement blessée.

Des rassemblements spontanés ont lieu, près de l’église et devant la mairie de cette commune de Seine-Maritime. Des habitants viennent déposer, des fleurs, des prières, des bougies. Des registres sont ouverts à la mairie mais aussi dans la cathédrale de Rouen ou à la basilique de Notre-Dame-de-bon-Secours.

En entrant dans l'église, on se sent recueilli. Tout ce qu'on a sur le cœur repose ici - Laure, 20 ans, juillet 2016

Le chef de l’État, François Hollande se rend sur place. Il s'exprime devant les médias : "Nous sommes face à un groupe qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener la guerre par tous les moyens dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Ce que veulent faire ces terroristes, c'est nous diviser".

Ce sont les catholiques qui ont été frappés mais ce sont tous les Français qui se sentent concernés. C'est pourquoi nous devons être dans une cohésion, dans un bloc - François Hollande

Le 27 juillet 2016 se tient à l'Élysée un Conseil de sécurité et de défense puis un Conseil des ministres largement consacré à l'attentat.

"N’oublions jamais"

Immédiatement, le retentissement symbolique de cette attaque dans une église est énorme. Le 2 août 2016, les obsèques du père Jacques Hamel sont célébrées dans la cathédrale de Rouen devant 2.000 personnes, chrétiennes et athées. La cérémonie est présidée par l'archevêque de Rouen Monseigneur Dominique Lebrun.

Nous voici comme le père Jacques n'aurait pas aimé, devant la foule et les caméras. Nous voici comme le père Jacques aurait aimé... ensemble ! - Monseigneur Lebrun

L’archevêque poursuit son homélie : "Nous sommes blessés, atterrés, mais pas anéantis, le mal est un mystère, il atteint des sommets d’horreur qui nous font sortir de l’humain".

Multiples hommages à travers la France

De Nîmes à Châteauroux, en passant par Pau ou Nancy, les communautés religieuses se rassemblent. Des musulmans participent aux messes hommages au Père Hamel. France Bleu assiste à ces cérémonies partout sur le territoire. Le 29 juillet 2016, par exemple, une marche de la fraternité est organisée à Toulouse entre la mosquée de la Faourette en direction de l'église voisine du Saint Esprit.

Autre signe de fraternité, à Châteauroux, les responsables du culte musulman ont envoyé une lettre de condoléances à l'archevêque de Bourges.

Les communautés religieuses font face au drame, ensemble. France Bleu assiste aux hommages © Radio France - Anabelle Gallotti

Le 2 octobre 2016, l’église rouvre ses portes, deux mois après l’attaque. Une procession réunie plusieurs centaines de personnes.

Les jours et les années qui suivront le drame, de nombreux religieux de différentes confessions et les hommes d’État se succéderont à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Depuis cinq ans, des marches silencieuses rassemblent les habitants de Saint- Étienne-du-Rouvray ainsi que les proches du père Hamel.

Vers une béatification du Père Hamel ?

Le diocèse de Rouen a mené une enquête pour instruire son procès en béatification. En avril 2019, une quarantaine de jeunes du Diocèse de Rouen sont allés à Rome pour déposer le dossier concernant le père Hamel. Il s'agit de six cartons et du dossier de 11.500 pages.

L'archevêque a précisé à France Bleu : "On y trouve tous les courriers qui disent que c'est un martyr, l'instruction sur les circonstances de la mort qui peut établir qu'il y a eu assassinat en haine de la foi chrétienne, on y trouve encore des précisions sur sa vie et son parcours ainsi que ses sermons, ses homélies, 600 homélies".

Le dossier sera étudié par les évêques et les cardinaux puis le Pape devra décider si le père Hamel doit être considéré comme martyr et béatifié ou non.