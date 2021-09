Procès de l'attentat du Bataclan : une veuve de Dijon prête à vivre "un moment angoissant, mais nécessaire"

"Je sais déjà que ce procès sera un moment angoissant, il va raviver des souvenirs difficiles." D'une voix douce et posée, Sophie Bouchard-Stech cherche calmement ses mots pour parler de cette nouvelle épreuve. Cette avocate de Dijon, spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle est une des 1.800 personnes qui se sont constituées partie civiles, c'est à dire qui attendent une réponse, une réparation de la part de la justice.

Le 13 novembre 2015, son mari Fabian Stech, professeur d'allemand au lycée "Les Arcades" à Dijon est tué dans la salle de concert du Bataclan par les balles des terroristes. Sophie Bouchard-Stech souhaite se rendre à ce procès hors-normes qui va durer 9 mois. "Pour moi, mais aussi pour mes deux fils de 23 et 26 ans, pour mes beaux parents qui sont en Allemagne, pour ma famille qui a perdu son gendre."

Un moment angoissant, mais que je veux vivre"

"Je sais que cela va être difficile. Quand je suis allée cherche mon badge d'accès à Paris dans cette salle construite exprès pour ce procès, j'ai eu un véritable choc en voyant les hommes de la sécurité en armes. Je me suis sentie très très mal, c'était très dur. On a l'impression de revivre ce weekend horrible."

"Je vais me rendre à ce procès pour la mémoire de mon mari. J'attends des explications, on acceptera peut-être pas plus, mais au moins on comprendra. Dans mon temps personnel, c'est un moment que je veux vivre, je serai peut être plus sereine" explique cette mère de famille.

J'espère prendre la parole" -Sophie Bouchard-Stech

Sophie Bouchard-Stech sera assistée d'un avocat, Franck Petit. Elle souhaite prendre la parole, mais ne sait pas encore quand et comment cela sera possible. "J'habite Dijon, donc je ne pourrai pas être là-bas tous les jours, et même psychologiquement ce serait trop dur. J'irai là-bas de manière régulière. Je souhaite témoigner , mais je ne sais pas si je pourrai le faire. Il y 'a tellement de parties-civiles."

"On va se repartir la parole. Je suis soutenue par l'association 13onze15 Fraternité et Vérité qui rassemble des victimes et proches de victimes. C'est comme une grande famille, je retrouverai à Paris des gens que je connais maintenant. Ca fait chaud au cœur, c'est essentiel de ne pas être seule."

"J'ai aussi envie d'être présente pour rendre hommage au travail des 6 juges d'instructions qui ont travaillé sans relâche pour remonter cette filière, et qui ont permis de retrouver les personnes qui ont participé aux attentats" souligne cette juriste. "Je pense que ce procès sera important pour tous les Français."

Autre famille endeuillée en Bourgogne: deux sœurs du Creusot en Saône-et-Loire, Hodda et Halima Saadi ont elles été abattues par les terroristes à une terrasse de café.

Face aux proches des victimes, il y a 14 accusés. Dont Salah Abdeslam seul membre encore en vie des commandos et qui s'est muré dans le silence.