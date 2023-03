Procès de l'ex-directrice de la Folle Journée à Nantes : "Je reconnais l'intégralité des faits"

L'ex-directrice de la Folle Journée est jugée jeudi 9 mars devant le tribunal correctionnel de Nantes pour abus de bien social, abus de confiance et détournement de fonds publics. Joëlle Kerivin, 50 ans, est poursuivie pour avoir détourné plus de 600.000 euros, principalement issus des caisses du festival de musique classique, mais aussi de l'espace Simone de Beauvoir, association dont elle était présidente.

ⓘ Publicité

Plus de 300.000 euros à rembourser

Environ la moitié de la somme a depuis été remboursée. Il resterait plus de 230.000 euros dus à la SAEM (Société anonyme d'économie mixte) Folle journée et près de 73.000 euros à l'espace Simone de Beauvoir.

"Je reconnais l’intégralité des faits qui me sont reprochés, déclare immédiatement l'ancienne patronne de la Folle Journée. La quinquagénaire devenue blonde, mère de trois enfants, se présente à la barre avec des lunettes noires, en raison d'une déficience visuelle après une grave allergie médicamenteuse. Celle qui a pris la présidence de l'espace Simone de Beauvoir en 2013 puis la direction de la Folle journée en 2015 évoque de sa grande fragilité psychologique depuis sa démission en mars 2021.

"Je souhaite réparer mes dettes, accepter ma condamnation et réussir un jour à me pardonner. Une vie, forcément, bascule quand on est jeté dans l’arène médiatique", confie-t-elle, vêtue d'un long gilet dans les tons de beige et d'une grosse écharpe grise.

Des chèques et virements frauduleux

Le tribunal détaille le système mis en place par Joëlle Kerivin pour détourner plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques années. En tant que directrice de la Folle Journée et présidente de l'espace Simone de Beauvoir, elle était la seule à avoir accès aux cartes bancaires et aux chéquiers des deux structures.

Des chèques de plusieurs milliers d'euros ont ainsi été émis, justifiés par de fausses factures. Certains ont été remboursés après plusieurs mois. Il est reproché également à l'ancienne patronne du festival de musique classique des virements sur ses comptes personnels, des avances sur salaire aux montants faramineux, ou encore des notes de frais importantes de vêtements, soins de beauté ou restaurants qualifiées de "frais de représentation".

Certains de ses collaborateurs auditionnés décrivent Joëlle Kerivin comme manipulatrice et assurent qu'ils avaient alerté et mis en garde l'intéressée. Ils dépeignent une dirigeante qui tenait à cloisonner ses activités pour ne pas attirer les soupçons.

"J'ai fait n'importe quoi"

Un portrait balayé par la prévenue. "Je crois que j'ai toujours eu des problèmes de gestion personnelle et ils se sont amplifiés. Je suis tombée dans une spirale et j'ai fait n'importe quoi. J'ai aussi souscrit des crédits pour rembourser la Folle journée", souligne-t-elle, précisant qu'une procédure de surendettement personnel est en cours.

Cette spirale, au fil des mois, se concrétise par un nouveau palier franchi par Joëlle Kerivin. Elle se met a créer de faux virements pour financer ses remboursements. Des jeux d'entrées et sorties durant plusieurs années.

Jusqu'à ce que qu'une commissaire aux comptes de l'espace Simone de Beauvoir ne relève ces irrégularités. Dans la foulée, la Ville de Nantes porte plainte et l'affaire est révélée. Joëlle Kerivin démissionne de son poste de directrice de la Folle Journée en mars 2021.

Placée sous contrôle judiciaire, elle devient quelques mois plus tard directrice du développement et des partenariats dans une école de formation au numérique en région parisienne. La quinquagénaire travaille aussi pour une entreprise nantaise de cosmétiques et d'esthétique.

Le ministère public a requis 4 ans de prison dont 3 ans avec sursis à l'encontre de Joëlle Kerivin (avec une obligation de travailler et d'indemniser les victimes), l'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant 15 ans et d'exercer une profession de gestion financière pendant 5 ans. Le jugement sera rendu le 4 mai.