Procès de l'incendiaire de la cathédrale : la personnalité complexe de l'auteur présumé

Après une matinée consacrée au rappel des faits, le procès de l'incendiaire de la cathédrale de Nantes s'est poursuivi mercredi 29 mars . Les débats se sont concentrés sur le passé d'Emmanuel Abayisenga, sa personnalité et sa santé physique et psychique.

Un passé inventé

Le tribunal tente d'en savoir plus sur les traumatismes qu'il a dit avoir vécus lors de la guerre civile au Rwanda, dans les années 90. En effet, le prévenu y aurait été torturé, le père et plusieurs membres de sa famille auraient été tués pendant le conflit. "Mon père est mort de maladie", répond laconiquement l'incendiaire présumé de la cathédrale. Face aux interrogations du tribunal, interloqué, il persiste : "c'était de fausses déclarations".

Emmanuel Abayisenga explique alors que si "la guerre a touché tous les Rwandais", son terrible passé de jeune homme traumatisé par la guerre est un tissu de mensonges. "Je voudrais corriger cette faute, c’est un dossier qu’on a fait pour moi dans le but d’obtenir des papiers", souligne le prévenu, ajoutant qu'il aurait acheté cette fausse histoire à des passeurs.

"Pourquoi aujourd'hui ?, demande la présidente. Pourquoi avez-vous l’intention de dire la vérité sur votre histoire aujourd’hui ?" Ce dernier répond simplement : "Parce que c'est le moment". Emmanuel Abayisenga n'en dira pas plus sur son véritable passé dans son pays natal, "parce que ça n’a aucun lien avec la cathédrale".

Des troubles psychiatriques

Dès son arrivée en France en 2013, le prévenu a bénéficié d'un suivi psychologique. Les associations qui le côtoient alors le présentent comme quelqu'un de sociable, aimant le contact, une personne de confiance et serviable. "Je voulais servir la communauté qui m’avait accueilli", commente l'ancien bénévole diocésain.

Au fil des années, son état psychologique se dégrade, semble-t-il en lien avec les refus successifs de lui accorder un titre de séjour, et l'agression dont il a été victime en sortant de la cathédrale de Nantes fin 2018. Plusieurs rapports psychologiques pointent également le lien majeur entre les fragilités psychologiques et le stress post-traumatique lié à son passé au Rwanda. Un passé remis en question à l'audience.

Après l'incendie de la cathédrale de Nantes, un rapport psychiatrique de mars 2021 ne décèle ni velléité de récidive ni trouble psychotique. C'était quelques mois avant le meurtre du père Olivier Maire en Vendée.

Dernière expertise en date, en janvier 2023, les psychiatres mettent en avant toute la complexité du profil psychologique de l'incendiaire présumé. Ce rapport parle d'un possible syndrome de Ganser, qui se traduit par une imitation d'un trouble psychique parce que le patient est sincèrement persuadé d'être atteint d'une maladie psychiatrique. Cependant, ce même rapport ne diagnostique ni trouble psychotique ni bipolarité.

Six à huit ans de prison requis

"Il n'y a donc pas d'abolition" du discernement, relève la procureure. Celle-ci requiert six ans d'emprisonnement si le tribunal retient l'altération du discernement du prévenu, et huit ans d'emprisonnement si cette altération n'est pas retenue. De plus, elle demande une obligation définitive de quitter le territoire pour Emmanuel Abayisenga et l'interdiction de porter une arme.