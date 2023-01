Procès de l'incendie criminel à La Flèche : "Au secours, ma femme est en feu"

"J'attends déjà le pourquoi et j'attends qu'ils soient condamnés car, pour moi, ils sont coupables tous au même stade", souffle Aurélie, victime d'un incendie criminel à son domicile en avril 2019 à La Flèche et dont son ex-conjoint et trois personnes sont accusés d'avoir fomenté longtemps à l'avance, dans le but de "s'en débarrasser". Leur procès à la cour d'assises de la Sarthe, au Mans, vient de s'ouvrir ce vendredi 20 janvier, et s'étale sur cinq jours. Les quatre accusés sont poursuivis pour complicité et tentative d'assassinat et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Le premier jour du procès s'est attelé à la présentation des différents profils : Stéphane, 49 ans, le mari de la victime au moment des faits, Fabienne, 45 ans, sa maîtresse, Louis, 29 ans, le fils de cette dernière, ainsi que son gendre, Florian, 24 ans. Des témoins, deux gendarmes en charge de l'enquête, un technicien cynophile et un expert en incendie ont également été entendus.

Mettre le doigt sur le mobile de l'incendie

Aurélie, dont les cheveux, le torse et 55% de la surface corporel ont brûlé au moment de l'incendie, garde d'importants stigmates trois ans après les faits. Bras croisés, visage légèrement tuméfié et regard en direction du box des accusés, sa principale préoccupation est de comprendre les raisons qui ont poussé son mari de l'époque, Stéphane, et ses trois complices, à l’immoler dans son sommeil. "Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour moi c'est incohérent, je préfère ne pas dire les raisons, alors qu'en réalité ce n'est peut être pas ça", confie Aurélie, qui prendra la parole lundi prochain. Un moment qu’elle redoute : "J'ai un peu peur qu'on m'attaque moi, alors que je n'ai rien fait."

L'un des mobiles évoqués est une forte jalousie envers la victime, qui aurait motivé la maitresse de Stéphane à vouloir se débarrasser de sa rivale et à la défigurer. Mais les enquêteurs en doutent puisque les deux amants se voyaient déjà régulièrement et Aurélie, au courant de l'adultère, comptait se séparer. L'autre mobile serait de récupérer l'intégralité du patrimoine du couple. Stéphane avait été victime d'un essai clinique d'un laboratoire rennais , et attendait une indemnisation à hauteur de 25.000 euros. Une somme qui pourrait être le mobile de la tentative d'assassinat.

Après une rapide présentation des différents accusés, la parole est donnée à l’un des gendarmes qui a mené les premières investigations. Les expertises ont d'abord conclu à un incendie accidentel, lié à la surchauffe du chargeur du téléphone d'Aurélie. Puis les enquêteurs se sont orientés vers un acte criminel, notamment grâce à l'intervention d'un chien qui a détecté la présence de carburants en plusieurs points dans la chambre parentale.

Sa femme est toute brûlée, lui s’inquiète pour son bras

Le gendarme revient également sur les témoignages collectés peu après l'incendie. Stéphane explique avoir été réveillé brusquement par les cris de sa femme, dont les cheveux et le torse étaient alors en feu, avant qu'il n’étouffe les flammes à l’aide d'une couette. Lui, a le bras droit brûlé et se précipite à l'extérieur pour demander de l'aide à des voisins. "Il m'a dit "Madame, j'ai mal ! De l'eau, de l'eau", se rappelle Christelle, qui habite non loin. Dans le même temps, Aurélie est, elle, restée à l'intérieur de la maison, et tente de sauver l'un de ses fils, Quentin, coincé à l'étage par la fumée. Le jeune homme, 19 ans aujourd'hui, finit par sauter du toit pour échapper aux flammes et s’en sort indemne, tout comme son frère, James.

"Sa femme et ses enfants sont dans une maison en feu, et Monsieur s'inquiète pour son bras ?", demande Maître Rouiller, avocat de la victime. "Oui", répond le gendarme. Pour un autre voisin, Maxime "s’était trop, il exagérait. Je lui ai dis de se taire, sa femme était plus gravement brûlée." Et c’est presque un euphémisme de le dire. A ce moment là, Aurélie est "carbonisée, brûlée, le visage et le corps, je n’osais même pas toucher ses main", se souvient le jeune homme.

Aurélie sera à la barre lundi prochain pour revenir sur cette nuit où sa vie a basculé. Hospitalisée à Nantes, elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales, suivies d'une longue période de rééducation, mais sa psychologue indique qu'elle souffre d'un traumatisme sévère, de douleurs psychologiques évaluées à 7 sur une échelle de 7, et des souffrances physiques de 6 sur une échelle de 7.