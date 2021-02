Procès de l'incendie de Bourtzwiller : "j'ai pété un plomb" explique l'accusé à la barre

Le procès de l'incendie de Bourtzwiller se poursuit devant la cour d'Assises du Haut-Rhin à Colmar. Aurélien Roellinger est jugé pour avoir mis le feu à un immeuble de ce quartier mulhousien en octobre 2017. L'incendie a fait six morts dont quatre enfants. Ce mercredi l'accusé a été entendu à la barre.

L'accusé à la barre

Vêtu d'un pull bleu et d'un pantalon clair, Aurélien Roellinger est revenu sur cette soirée d’octobre où il rentrait chez lui dans le quartier Bourtzwiller de Mulhouse après une soirée. Fortement alcoolisé et excédé par la présence d’une poussette dans le sous-sol, il explique à la barre avoir "pété un plomb". "J’ai allumé les prospectus dans la poussette et je suis parti me coucher. Réveillé ensuite par un bruit j’ai ouvert la porte j’ai vu les fumées et j’ai tout de suite compris, c’est ma faute, ça a dépassé tout ce que je voulais, j’ai été horrible ce jour là", poursuit-il.

Des regrets calculés selon l'avocate des parties civiles

L’accusé regrette mais ces regrets sont calculés pointe l’avocate des parties civiles. Peu convaincue aussi par ces regrets, la présidente l’interpelle "vous avez envoyé les gens à la mort en leur disant de sortir alors qu'on ne pouvait plus respirer, alors qu’il fallait qu’ils restent dans leur appartement et aillent sur le balcon. Vous n’avez pas appelé les secours et vous vous êtes réfugié chez un voisin en restant placidement vous sur un balcon". Aurélien Roellinger encourt la réclusion criminelle à perpétuité.