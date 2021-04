Procès de la Bac Nord de Marseille : sept policiers relaxés, du sursis pour les 11 autres

Au procès des anciens policiers de la Bac Nord de Marseille, sept policiers poursuivis pour des vols de drogue ou d'argent sont relaxés par le tribunal correctionnel ce jeudi après-midi. Des peines avec sursis sont prononcées pour les onze autres, la plus lourde peine s'établissant à un an de prison avec sursis. Aucun policier n'aura d'inscription à son casier judiciaire.

Les prévenus, dont 15 sont toujours policiers, ont ensuite quitté le tribunal sous les applaudissements de nombreux de leurs collègues mais aussi du sénateur RN des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier.

Des peines allant d'un an de prison avec sursis à six mois de prison ferme avaient été requises ce lundi par le parquet. Le procureur de la République s'était montré ferme sur les fautes et une image "peu glorifiante" renvoyée de la police.

Avant ce procès pénal, trois des 18 prévenus avaient déjà été révoqués, suite à l'enquête de l'IGPN. Les quinze autres, qui avaient écopé d'exclusions temporaires ou de blâmes, sont toujours policiers. Depuis, l'un d'eux a même retrouvé un poste à la BAC Nord.

Plus d'infos à venir.