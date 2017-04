Procès de la bagarre mortelle de Beaune : le parquet fait appel du verdict

Une semaine après la fin du procès de deux frères aux Assises de Côte-d'or à Dijon, le parquet annonce qu'il fait appel du verdict. Les jurés avaient acquitté le frère aîné, jugé pour une bagarre mortelle à Beaune en 2014. Un cuisinier de 26 ans était mort.

La semaine dernière, la cour d'Assises de Côte-d'Or condamnait un jeune beaunois à 2 mois de prison avec sursis et acquittait son frère aîné, jugé en même temps que lui pour des violences volontaires, un soir de septembre 2014, à la sortie du Copacabana, la boîte de nuit de Beaune. Après un accident de voiture, une bagarre s'était engagé et Amin, chef cuisinier de 26 ans, s'était fracturé le crâne en tombant à la renverse, sonné par un coup de poing. Il mourrait quelques jours plus tard à l'hôpital.

7 ans de prison requis par l'avocat général

Au terme de quatre jours de procès à refaire l'histoire, version contre version, l'avocat général avait requis sept et deux ans de prison contre les deux frères qui plaidaient, eux, la légitime défense, s'estimant être les premiers agressés. Les jurés avaient finalement cru leur version.