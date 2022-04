Procès de la catastrophe de Brétigny : "Je n'ai jamais pu reprendre le train", raconte une victime de Dordogne

"J'espère pouvoir aller témoigner au procès. Mon rêve, ce serait d'y aller en train", dit Dominique Daufresne, la voix déterminée au téléphone. Cette retraitée périgourdine de 66 ans, qui habite aujourd'hui à Libourne, est l'une des 184 parties civiles au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny qui s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel d'Evry. Le 12 juillet 2013, à 17h11, elle était dans le train Intercité en direction de Limoges quand il a déraillé. L'accident fait sept morts et plus de 400 blessés. La société SNCF est sur le banc des prévenus, ainsi qu'un cadre cheminot, celui avait fait la dernière inspection de l'éclisse retournée sur la voie.

Le stress post-traumatique

Dominique Daufresne le dit, le moment de l'impact reste gravé dans la mémoire. Elle se sent projetée, en avant, et en arrière, "comme un coup du lapin inversé". Se retrouver écrasée contre la paroi du wagon, les os des doigts brisés, et rouvrir les yeux : "Moi j'ai été blessée sur tout le côté gauche, j'ai été un peu écrasée contre la paroi du train, mais sur le moment, tout ça, on ne s'en rend pas compte. On n'a rien, parce qu'on est en vie, donc on n'a forcément rien. Et une fois sur le parvis de la gare, on assiste aux évacuations, on voit le ballet des hélicoptères. Je répétais inlassablement, 'mais j'ai rien, j'ai rien !' Même quand les médecins venaient me voir, je leur disais, 'occupez vous des autres, moi j'ai rien'. Eux ils savent pourquoi on dit ça. C'est le choc".

Dans les jours et les semaines qui ont suivi, je ne pouvais même pas rentrer dans un hall de gare. J'avais des crises d'angoisse terribles

La sexagénaire insiste, elle a été immédiatement prise en charge par la cellule psychologique mise en place par la SNCF. La suite, ce sont des séquelles physiques bien sûr, mais aussi le stress post-traumatique. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pu remonter dans un train : "Dans les jours et les semaines qui ont suivi, je ne pouvais même pas rentrer dans un hall de gare. J'avais des crises d'angoisse terribles, qui m'enfonçaient dans le sol. On est paralysé. Je suis en train de faire des exercices depuis des mois pour entrer dans une gare, aller acheter un journal dans une hall de gare, aller sur le quai, pour que les choses redeviennent normales. Et là, il y a quelques jours, j'ai réussi à monter dans un train, à l'arrêt. Quand ça viendra, ça viendra".

Elle veut témoigner à l'audience

Dominique Daufresne parle aussi de son travail, qu'elle adorait. Elle aurait aimé pouvoir le reprendre une fois remise de l'accident, mais elle a été licenciée, et elle a dû prendre sa retraite. Elle parle des "ravages" pour ses proches, notamment sa mère, "et pour eux, il n'y a aucun accompagnement". Elle attend ce procès depuis presque dix ans, mais "la justice, il faut parfois du temps pour qu'elle soit juste. Ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'il va enfin y avoir quelqu'un qui valide l'enquête des juges d'instruction pour dire que oui, la défaillance mécanique est réelle, mais qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas fait leur travail. J'ose espérer que quand ils se regardent dans la glace après cet accident, ils se disent : 'Merde, j'ai fait une connerie'."

La sexagénaire fait partie de l'association de victimes EDCVB, dont le président a perdu ses deux parents dans la catastrophe. Elle veut témoigner à l'audience, au moment de l'audition des victimes. Elle s'y fera conduire en voiture. Sauf si elle réussit à remonter dans un train pour y aller par elle-même. Ce serait une première depuis l'accident : "Est-ce qu'on s'en remet ? Oui et non. On est pour toujours marqué, c'est comme une cicatrice. On se remet de l'accident, mais chaque fois qu'on regarde cette cicatrice, ou qu'on la sent, on y repense. C'est constitutif de la personne que nous devenons".