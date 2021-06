Procès de la chloroquine à SNF : 50.000 euros d'amende requis contre René Pich

Le Procureur de la République a requis 50.000 euros d'amende à l'encontre de René Pich. Le fondateur de SNF à Andrézieux-Bouthéon était poursuivi pour avoir importé, stocké et proposé de la chloroquine en mars 2020, en pleine première vague du Covid. Délibéré le 2 septembre.

René Pich fondateur et directeur général adjoint de SNF

Malgré ses 80 ans, René Pich se tient bien droit à la barre. Sa voix est forte, presque autoritaire, celle d'un homme sûr de ses convictions et qui a l'habitude de diriger.

Le fondateur et directeur général adjoint de SNF à Andrézieux-Bouthéon est poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie et de la médecine. Il est soupçonné d'avoir acheté, importé et stocké de la chloroquine, en mars 2020, en pleine première vague de Covid.

Au tribunal, il explique que, pour lui, la chloroquine est un produit banal. Que ses commerciaux l'ont utilisée pendant des années pour lutter contre le paludisme notamment en Afrique. Et que face à l'épidémie de covid, il a voulu simplement "sauver des vie". Il a donc commandé un millier de cachets en Inde, une partie est donnée à des hôpitaux de la Loire, le reste est rangé dans un placard de son bureau. En cas de besoin les salariés pouvaient lui en demander. La posologie était même indiquée dans la newsletter de l'entreprise. "Mais tout le monde la connaissait, assure René Pich, c'est celle du professeur Raoult". Visiblement c'est un fan.

René Pich plaide la bonne foi, assure qu'il ne savait pas que ce n'était pas légal. Pourtant certains e-mails de l'époque évoquant la nécessite de "faire passer la marchandise sous les radars" prouvent tout l'inverse.

Altruisme ou coup de pression ?

Pour Me André Buffard, l'avocat de René Pich, son client "sait (grâce à ses filiales en Chine) que la pandémie aura des conséquences très graves. Il va faire venir de Chine des centaines de milliers de masques, de sur-blouses, de gel hydroalcoolique et il va également commander de la chloroquine. Il va indiquer, via la newsletter de son entreprise, que si des personnes en ont besoin, cette chloroquine est à leur disposition. C'est une volonté d'aider ses concitoyens, d'aider les gens de son entreprise".

Ce portrait ne correspond pas à la réalité selon Me François Dumoulin l'avocat de la CGT qui évoque une "fable". Pour lui, les intentions de René Pich sont tout autre. "L'achat de chloroquine avait pour objectif de faire en sorte que les salariés restent dans l'entreprise, ne se confinent pas et acceptent de travailler dans un moment qui était florissant pour cette société. Il souhaitait que son effectif soit présent. L'alternative pour les salariés était : soit d'être considérés comme des rats qui se terrent soit des gens qui escroquent la sécurité sociale soit des bons salariés qui restent travailler et qu'on pouvait même soigner si ils tombaient malades". Car dans la newsletter de l'entreprise René Pich avait comparé ceux qui voulaient se confiner à "des rats calfeutrés dans leur trou".

Le Procureur de la République a requis 50.000 euros d'amende et 1.976 euros d'amende douanière à l'encontre de René Pich. Le jugement a été mis en délibéré au 2 septembre.