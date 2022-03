Le parquet de Nancy a requis jeudi 24 mars trois ans de prison ferme contre l'ancien footballeur formé à Nancy Tony Vairelles, poursuivi avec ses trois frères pour violences aggravées depuis lundi dans le procès de la fusillade des 4 As à Essey-lès-Nancy. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai.

Procès de la "fusillade des 4 As" : trois ans de prison requis contre l'ex-footballeur nancéien Tony Vairelles

Trois ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien footballeur Tony Vairelles par le parquet de Nancy, jeudi 24 mars. Il est jugé depuis lundi avec trois de ses frères pour violences aggravées, dans l'affaire de la fusillade des 4 As, à Essey-lès-Nancy en octobre 2011. Trois videurs avaient alors été blessés par balles après une altercation.

Des faits niés en bloc par les prévenus

Le procureur de la République a également requis trois ans de prison ferme à l'encontre de Fabrice Vairelles, et six mois ferme pour les deux autres frères, Giovan et Jimmy. Tout au long du procès, comme lors de l'instruction, la fratrie a nié avoir tiré sur les agents de sécurité de la discothèque.

Quant aux vigiles, poursuivis pour violences en réunion avec armes, une peine de quatre mois avec sursis a été requise pour l'un des videurs ; la relaxe pour les autres. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai.