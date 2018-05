L'ancienne employée de banque, Sylviane Hamon, surnommée "la Madoff de Touraine", doit comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Tours pour l'escroquerie d'une cinquantaine de personnes entre 2007 et 2011. Elle est soupçonnée d'avoir détourné près de trois millions d'euros.

Tours, France

Plusieurs fois reporté, le procès de Sylviane Hamon, surnommée "la Madoff de Touraine", s'ouvre ce mercredi pour trois jours devant le tribunal correctionnel de Tours. L'ex-banquière comparaît pour "escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier". L'affaire éclate en 2011 avec l'arrestation de Sylviane Hamon, 49 ans, à son domicile de Benais, 900 habitants, dans le Chinonais. Elle est soupçonnée d'avoir soutiré à une cinquantaine de personnes près de trois millions d'euros. Ses victimes, une cinquantaine, sont essentiellement des personnes de son entourage ou fragilisées. On compte même des membres de sa famille et de sa belle-famille.

Elle promettait des placements juteux avec des taux jusqu'à 30%

A chaque fois, elle utilisait le même mode opératoire : elle se faisait passer pour une employée d'une société de crédit et promettait des placements juteux à ses clients. Ils devaient leur rapporter jusqu'à 30%. Mais ils n'en ont jamais bénéficié. Si certains étaient trop insistants, Sylviane Hamon les remboursait avec l'argent d'autres clients. Les victimes ont versé des sommes allant de 300 à 200.000 euros. L'escroquerie reposait en effet sur un système bancaire pyramidal, dont l'Américain Bernard Madoff est devenu l'un des symboles. Les intérêts des premiers investisseurs étaient en réalité payés par les capitaux investis par les nouveaux arrivants.

Trois jours de procès

Sylviane Hamon avait été licenciée de la BNP en 2007 pour des raisons qui restent floues. C'est alors qu'elle se serait lancée dans cette vaste escroquerie. Conseillère municipale de Benais jusqu'en 2008, elle était connue dans cette commune de 900 habitants. Elle est arrêtée le 27 décembre 2011 et écrouée à la maison d'arrêt d'Orléans. Celle qu'on va surnommer "la Madoff de Touraine" est mise en examen pour "exercice illégal de la profession de banquier et abus de confiance". Son mari est également placé sous contrôle judiciaire, soupçonné de complicité pour recel d'abus de confiance.

Les victimes sont accompagnées dans leur démarche judiciaire par l'Association d'aide aux victimes d'infractions pénales (Adavip). Reporté à maintes reprises, le procès de "la Madoff de Touraine" doit durer trois jours. En février, il avait été renvoyé en raison de travaux au palais de justice de Tours.