Drame de la maternité d'Orthez : l'anesthésiste belge condamnée à trois ans d'emprisonnement

Helga Wauters est condamnée ce jeudi par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire à trois ans d'emprisonnement. De plus, elle ne pourra plus exercer la médecine. Une condamnation en phase avec les réquisition de la procureure. En septembre 2014, Xynthia Hawke, une Anglaise de 28 ans, mourait à la maternité d’Orthez des suites d’une césarienne. L’enquête montre qu’Helga Wauters n’a pas réalisé l’anesthésie correctement et n’a pas réagi aux complications.

À l'ouverture de l'audience, en octobre dernier, Helga Wauters avait d'abord gardé le silence, lisant seulement un court texte, avant de présenter des excuses. Ces dernières n'avaient pas convaincu la famille de la victime britannique : son père et son compagnon le confiaient à France Bleu Béarn.