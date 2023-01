Procès de la prise d'otages à Lourdes : l'accusé évoque une "passion amoureuse chaotique" avec la victime

Le procès aux assises de Tarbes s'est ouvert ce lundi, dans l’affaire de la prise d’otages à Lourdes le 23 avril 2019 . Romio Rizkallah, âgé de 53 ans, est accusé d’avoir pris en otage une famille, une mère et sa fille, Monique. Cette dernière est l’ancienne compagne de l’accusé. Devant le tribunal, la personnalité de Romio Rizkallah a été présentée. Un homme originaire du Liban, au parcours chaotique avec de nombreuses zones d'ombre.

Des traumatismes, le contexte d'une guerre au Liban et l'exil

Quand la guerre du Liban éclate, Romio Rizkallah a 6 ans. Son enfance est marquée par les bombardements. Il perd un de ses frères, mais les versions de sa mort sont différentes : tué par balles ou décédé dans un accident. Romio Rizkallah vit ensuite à Chypre avant de s’installer dans les Hautes-Pyrénées où il tient une entreprise de peinture.

Il travaille la plupart du temps sur des chantiers. C'est comme cela qu’il justifie son activité au club de tir sportif. "Il y a d’autres activités pour sociabiliser" lui fait remarquer la présidente de la cour d'assises, Dominique Coquizart. Il a fait des travaux chez le président du club de tir et c’est comme cela qu’il s’y est mis.

Consommateur régulier de cocaïne

Romio Rizkallah est également un artisan qui consommait beaucoup de drogue, de la cocaïne. Combien ? "Tous les jours, je n'ai pas compté… janvier, février, mars 2019 et dans les jours qui ont précédé la prise d’otages à Lourdes" répond l'accusé. Devant la cour, il a expliqué qu’en plus de son activité de peinture, il était indicateur pour la police pour leur donner des informations sur les trafics d’armes et de stupéfiants.

Les relations avec son ex-compagne

"C’est une passion amoureuse toxique, déclare l’accusé à la cour d’assises de Tarbes. Le 23 avril 2019, je l’aimais encore. Si j’y suis retourné là-bas, ce n’est pas pour la voisine." Romio Rizkallah a rencontré Monique parce qu’il faisait des travaux chez elle. "On est tombés vraiment amoureux, le meilleur couple de Lourdes."

Il mentionne aussi les nombreuses séparations, les conflits, les accès de colère quand il casse la télé du salon ou quand il tire avec son arme dans le canapé. Romio Rizkallah a été condamné trois fois pour des faits de violences conjugales, à chaque fois sur la même femme, Monique, jusqu’à ce jour de la prise d’otages à Lourdes, rue Mozart.

Il reconnaît avoir surveillé la maison avant de s’y rendre, d’avoir acheté une arme les jours d’avant et de l’avoir cachée chez sa première épouse. Il nie la préméditation : "Ce n’était pas un crime dans ma tête plutôt une souffrance même si je sais que je ne suis pas la victime mais l’accusé." L’enquête de personnalité révèle pourtant qu'il se positionne comme une victime, il dit que son ex est manipulatrice, qu’elle a abusé de sa générosité.