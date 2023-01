Procès de la prise d'otages de Lourdes : l'accusé condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Romio Rizkallah a été condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées ce vendredi après-midi. L'accusé âgé de 53 ans a été jugé pendant cinq jours à Tarbes . Il était accusé d'avoir pris en otage Monique et Louise, son ancienne compagne et sa mère, à leur domicile à Lourdes. Ce jour du 23 avril 2019, la prise d'otages a duré cinq heures et le RAID était intervenu vers 16h. Romio Rizkallah a également interdiction d'entrer en contact avec la victime, et de paraître dans les Hautes-Pyrénées.

Beaucoup d'émotion à l'annonce du verdict

Louise est âgée de 87 ans. Elle est une des victimes de la prise d'otages de Lourdes, aujourd'hui elle se sent libre : "Il a peut-être sûrement ce qu'il mérite et nous maintenant, nous allons vivre une vie paisible. Là nous sommes bien tranquilles. Ce n'était pas à nous de juger mais ça nous faisait peur."

Un message adressé aux femmes victimes de violences conjugales

Monique et Louise espèrent que les femmes victimes de violences conjugales trouveront la force de se battre, pour qu'elles ne vivent pas ce qu'elles ont vécu. "Je leur souhaite et je leur dis de se faire suivre, et de ne pas se laisser faire" a réagi Louise après l'annonce du verdict. Cette mère avait voulu rester près de sa fille pour la protéger et la sauver de Romio Rizkallah, toutes les deux "avaient cru mourir ce jour-là".