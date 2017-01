Procés de la tour Odéon : la relaxe pour le maire de Beausoleil et les promoteurs

Le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé ce matin, les principaux acteurs du dossier "opération mains propres". Le maire de Beausoleil et les promoteur monégasques Claudio et Paolo Marzocco ont été relaxés ainsi que l'homme d'affaires Lino Alberti.

Une relaxe générale prononcée ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Marseille. Le maire de Beausoleil, Gérard Spinélli n'a pas pu retenir son émotion et ses larmes à l'énoncé de la décision. On également été blanchis de toutes accusations de corruptions en bande organisée, les frères Marzocco, Claudio et Paolo, promoteurs monégasques de la tour Odéon, ainsi que l'homme d'affaire Lino Alberti.

Le 28 novembre le procureur dans cette affaire avait requis des peines lourdes contre notamment le maire de Beausoleil : Deux ans de prison assorti du sursis mais aussi 3 ans d'inégibilité.

En revanche le tribunal a été moins clément dans le volet de blanchiment de fraudes fiscale et d'abus de biens sociaux qui impliquait la famille de l'ancien sénateur-maire René Vestri, aujourd'hui disparu. Son épouse Lucette, est condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Même peine pour sa fille Olivia, plus une interdiction de gérer une affaire pendant 5 ans. Le gendre, Raphaël Vanacore est condamné à 2 ans avec sursis. Dans ce volet, l"homme clé Lino Alberti écope de 3 ans avec sursis et 100 000 € d'amende.