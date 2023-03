Triple noyade à Chalon-sur-Saône : "Je dois vivre avec ce sentiment d'avoir abandonné mes enfants"

Gilles Platret, le maire LR de Chalon-sur-Saône était cité à comparaître ce vendredi au tribunal de sa ville. Une convocation dans le cadre d'un procès pour homicide involontaire après la noyade accidentelle de trois enfants en 2018 dans un lac de Chalon. La partie civile estime que l'interdiction de baignade n'aurait pas été clairement indiquée.

Un unique panneau, rendu invisible par la végétation

Cette triste affaire remonte au 8 juillet 2018. Ce jour là, trois enfants âgés de 9, 11 et 13 ans se baignent dans le lac des prés Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. Mais cet instant de loisirs vire au cauchemar absolu. Les trois enfants perdent vite pied et se noient à cause d'une déclivité très brutale. De 50 centimètres au bord du lac, la profondeur chute rapidement à plusieurs mètres. C'est pour cette raison qu'un arrêté municipal y interdit la baignade depuis le 28 mai 1999. Problème. La végétation rend, à l'époque, le panneau interdisant la baignade complètement invisible.

La responsabilité du maire engagée ?

C'est pour cette raison que la partie civile attaque Gilles Platret, le maire, pour ne pas avoir respecté une circulaire du ministère de l'Intérieur de 1986. Le texte oblige les maires à "faire signaler par des pancartes très visibles les lieux où la baignade est dangereuse".

L'avocat de la mère des enfants a donc fait citer le maire à comparaître, ce qui devait le contraindre à être présent au procès même s'il n'a jamais été mis en examen malgré une plainte de la partie civile. Mais le premier magistrat de Chalon n'est pas venu. Il s'est fait représenté par son avocat Me Levent Saban.

La belle mère des enfants également poursuivie dans ce procès

Aurélie H., est également poursuivie pour homicide involontaire. C'est la compagne du père des enfants, Assad Issoufi. Le jour du drame, le 8 juillet 2018, c'est à elle qu'il avait confié leur garde. Elle affirme qu'elle ignorait que la baignade était interdite et que le lac était dangereux, ce qui était pourtant de notoriété publique affirment les élus du conseil municipal Chalonnais.

La mère des enfants, Lallia Konate, séparée du père, tient pour responsable Aurélie H. Elle estime que la belle-mère n'a pas surveillé les enfants pendant la baignade.

L'enquête a montré qu'à ce moment là, les adultes présents surveillaient les plus petits qui jouaient dans un bac à sable situé à plus de cent mètres.

L'arrivée de la famille des jeunes victimes à l'ouverture du procès au tribunal de Chalon-sur-Saône © Radio France - Etienne Cholez

Le déroulé de l'audience

L’audience a commencé par la recevabilité de « déclinatoire de compétences » concernant Gilles Platret. C’est le Préfet qui peut le demander quand il estime qu’un tribunal administratif serait plus apte à juger un élu qu’un tribunal judiciaire.

"Je dois vivre avec ce sentiment d'avoir abandonné mes enfants" - Lallia, la mère des trois jeunes victimes

C'est ensuite la maman des trois petites victimes qui a témoigné à la barre. Lallia Konate, en larme entre chaque mot, a expliqué : « Aujourd’hui on souffre, on n’a plus de vie. On n’aura plus de vie. Ça fait 5 ans que j’attends ce jour. Quand j’entends Aurélie H. (la belle mère), je sens du détachement. Elle ne se sent pas responsable. Je dois vivre avec ce sentiment d’avoir abandonné mes enfants. Je n’étais pas là. Je n’ai pas perdu 3 enfants. J’ai perdu mes 5 enfants. Mes deux filles n’ont plus envie de vivre. On n’a plus de vie. »

Les filles de Lallia, Taymiyyah et Khadija, et soeurs des trois jeunes victimes, n’ont plus de contact avec leur père depuis ce drame. Elles ont décidé de couper les ponts en apprenant qu’il voulait continuer sa vie avec Aurélie H. D’ailleurs Khadija a pris la parole pour dire « Je l’appelle “mon géniteur“, ce n’est plus mon père. »

Aurélie H. à la fin de sa prise de parole s’est adressée pour sa part à Lallia et à ses filles : « Cette journée ne devait pas se terminer comme ça. Je n’ai pas voulu leur nuire. J’aimerais prendre une partie de votre douleur pour l’ajouter à la mienne. J’espère que vous réussirez à vous reconstruire. »

Trois ans d'emprisonnement avec sursis requis contre la belle mère

Le procureur de la République de Chalon a requis contre, Aurélie H, la belle mère des jeunes victimes, trois ans d’emprisonnement avec sursis. Elle devrait donc échapper à de la prison ferme. Quant au maire de Chalon, le procureur explique qu'il suivra la décision du tribunal concernant son éventuel renvoi de jugement devant un tribunal administratif.

Dans sa plaidoirie, Me Ozturk Ramazan, l'avocat d’Aurélie H. a affirmé : « Ce drame aurait pu être évité si la mairie avait fait son travail » renvoyant donc une partie de la responsabilité sur Gilles Platret.