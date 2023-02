Procès de Nicolas Zepeda : qui sont ses nouveaux avocats, Me Renaud Portejoie et Me Julien Dreyfus ?

Après un long moment de flottement à l'ouverture de son procès en appel pour l'assassinat de Narumi Kurosaki , mardi 21 février, Nicolas Zepeda a finalement désigné un nouvel avocat : Me Renaud Portejoie. Le Chilien avait récusé au dernier moment son premier avocat Me Antoine Vey. L'audience a donc été reportée de 48h, au grand mécontentement des parties civiles , pour laisser le temps à la nouvelle défense d'arriver et de commencer à éplucher le dossier très complexe.

Appelé à 10h30, mardi matin, Me Portejoie a immédiatement accepté d'assumer la défense de Nicolas Zepeda. Joint par France Bleu Besançon, cet avocat du barreau de Clermont-Ferrand explique qu'il avait déjà rencontré l'accusé à deux reprises avant le début du procès, au moment où ce dernier cherchait une nouvelle défense.

Renaud Portejoie est arrivé en urgence à Vesoul, ce mercredi. "Ce n'est pas parce qu'on arrive au pied levé qu'on manque de détermination", confie-t-il à France Bleu Besançon. Le Clermontois est accompagné par confrère qui va l'assister, Me Julien Dreyfus du barreau de Paris. Ensemble, ils ont découvert l'énorme dossier de la procédure. "8.000 cotes quand-même, on ne sera pas trop de deux", s'exclame Me Portejoie. "Le regard croisé a des vertus", explique-t-il au sujet de sa collaboration avec Me Dreyfus. Tous deux ont rencontré Nicolas Zepeda, ce mercredi après-midi.

Avocat au procès de Jonathann Daval

Comme la procédure est déjà lancée, aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier. Les avocats ne peuvent pas non plus appeler de nouveaux témoins à la barre. Un défi de taille pour Me Portejoie qui s'est illustré dans l'affaire Fiona. Il défendait Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille de 5 ans portée disparue en 2013 près de Clermont-Ferrand. Au terme d'un long feuilleton judiciaire, celle-ci avait été reconnue coupable du meurtre de sa fille et condamnée à 20 ans de réclusion criminelle .

L'avocat clermontois travaille habituellement avec son père, Me Gilles-Jean Portejoie, et son frère, Me Jean-Hubert Portejoie. Tous les trois sont déjà venus en Haute-Saône pour représenter la famille d'Alexia au procès de Jonathann Daval, en novembre 2020. Cette fois-ci, Renaud Portejoie sera assisté par son confrère parisien Julien Dreyfus, lui aussi habitué des procès d'assises. Me Portejoie ne souhaite pas revenir sur ce qui s'est passé en ouverture du procès. "Ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant."

