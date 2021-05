Procès de Nordahl Lelandais: action du collectif Maëlys aux abords de la prison en soutien à la famille Noyer

Le collectif Maëlys a décidé d'installer des affiches avec les visages d'Arthur Noyer et de Maëlys. On les trouve non loin de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) où est incarcéré Nordahl Lelandais. Prison qu'il quitte chaque matin pour Chambéry et le procès pour meurtre du caporal Noyer.

Entre ce dimanche 2 et ce lundi 3 mai, plusieurs membres du collectif Maëlys ont décidé de placardé une soixantaine d'affiches avec les portraits de Maëlys De Araujo et du caporal Noyer entre la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et les accès à l'autoroute A43. C'est le chemin qu'emprunte depuis ce lundi le convoi qui conduit Nordahl Lelandais, unique suspect dans les deux dossiers, à Chambéry. Nordahl Lelandais comparaît depuis ce lundi matin pour le meurtre du caporal Noyer, en avril 2017.

"C'est quand même grâce à l'affaire Maëlys qu'on a su pour le caporal Noyer" - Cyril Jacquesson, membre du collectif Maëlys

"On en a mis sur le chemin de l'aller, comme du retour. Il ne peut pas les rater", explique Cyril Jacquesson, l'un des responsables du collectif Maëlys, qui précise que cette action a eu l'aval de la famille de Maëlys. "Ils sont à destination de Nordahl Lelandais pour qu'il les voit et ils sont pour soutenir la famille du caporal Noyer parce que ces deux affaires sont extrêmement liées. Elles sont liées à Nordahl Lelandais. C'est quand même grâce à l'affaire Maëlys qu'on a su pour le caporal Noyer", rappelle-t-il. En effet, c'est grâce aux investigations menées dans l'enquête sur le meurtre de Maëlys, en Isère, fin août 2017, que les enquêteurs avaient réussi à faire le lien entre Lelandais et la disparition alors inexpliquée d'Arthur Noyer, lors de la nuit du 11 au 12 avril 2017.

Cyril Jacquesson espère que voir ces visages chaque matin et chaque soir aura un impact sur Nordahl Lelandais : " qu'il dise la vérité. Que ce soit pour Maëlys comme le caporal. Qu'il arrête de se cacher derrière des mensonges."