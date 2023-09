Procès de Patria Albigès reporté : "On assume ce qu’on a fait" insistent les prévenus

Les militants du groupuscule identitaire Patria Albigès, dont le fils du député RN du Tarn Fréderic Cabrolier, devaient être jugés ce mardi 26 septembre devant le tribunal correctionnel d'Albi. Ils étaient poursuivis pour une "action anti-migrants" menée le 10 juin dernier. Ce jour-là, les militants avaient fermé les parcs de la ville d’Albi avec de la rubalise et des pancartes. "Parc fermé - raison de fermeture : risque élevé de se faire poignarder - protégeons nos familles de l'immigration." Ils avaient été arrêtés une poignée de minutes seulement après leur action, initiée quelques jours après qu'un Syrien a blessé à l'arme blanche six personnes, dont quatre enfants, dans un parc d'Annecy .

Report au 12 décembre

Le dossier a été renvoyé au 12 décembre prochain après de vifs échanges entre la cour et l'avocat de la défense, Maître Pierre-Vincent Lambert, du barreau de Dax. Les jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans seront jugés pour "provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion". Mais aussi pour "usage de document créant une méprise avec un acte judiciaire ou un document administratif" et "apposition d'une publicité ou pré-enseigne non conforme aux dispositions du règlement local de publicité".

Personne visé en particulier

Et avant l’audience repoussée, Clément Cabrolier, le fils du député, insiste. Il assume ce geste totalement "politique" et aurait voulu que le procès se déroule le plus vite possible : "On est placé sous contrôle judiciaire depuis trois mois, avec interdiction de se voir, de se fréquenter. Nous devons pointer chaque semaine. Du coup, ceci va se prolonger et pour des motifs qui nous paraissent quand même peu importants. On assume ce qu'on a fait. Sans aucun problème. C'est un geste politique, c'est à dire que ça venait en réaction à une attaque au couteau d'un demandeur d'asile syrien qui n'avait rien à faire sur le territoire. Ça attaquait des enfants, ce qui nous paraissait important en tant que jeune lanceur d'alerte, de réagir et pour justement informer, alerter. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public particulier, pas quelqu'un visé en particulier. Il n'y a pas d'incitation à la haine, il n'y a pas d'incitation à passer à un quelconque acte. C'est juste une action politique qui vient critiquer un phénomène."

Des fantasmes nocifs

Les militants de gauche et anti-raciste avaient eux appelé à un rassemblement. Ils dénoncent le fait de ne pas avoir pu manifester à cause d'une interdiction de la préfecture. Et de nombreuses associations seront partie-civiles au procès. Ce sera le cas du Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ) dont Jean-François Quantin est le porte parole : "Dans l'esprit de notre association, on n'est pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit plutôt de pédagogie, de faire comprendre aux gens que de tels propos sont admissibles dans la France du XXIᵉ siècle. On surfe sur des fantasmes nocifs, sur des mensonges. Ces jeunes, je les plains plus qu'autre chose. Je voudrais qu'ils fassent des service civique auprès d'associations qui s'occupent des migrants pour qu'ils voient la réalité de ce qu'ils disent."

L'audience a été repoussée au 12 décembre 2023 toujours devant le tribunal correctionnel d'Albi.

