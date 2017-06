Reims: l'ancienne élue socialiste Sabrina Ghallal jugée pour organisation d'un mariage blanc

L'ancienne conseillère générale socialiste de la Marne Sabrina Ghallal était jugée mardi à Reims pour organisation d'un mariage blanc et abus de faiblesse Les faits remontent à 2013. Le procureur de la république a requis un an de prison avec sursis à l'encontre de l'ex-élue.

Ironie du calendrier, il y a 5 ans presque jour pour jour, elle battait campagne pour le second tour des élections législatives en 2012 face à l'actuel maire de Reims Arnaud Robinet. Ce mardi, Sabrina Ghallal, qui n'a désormais plus aucun mandat politique, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Reims pour organisation d'un mariage blanc et abus de faiblesse. L'ancienne conseillère départementale socialiste de la Marne est accusée d'avoir arrangé un mariage blanc entre une étudiante d'originaire algérienne et un militant CGT rémois en décembre 2013, pour permettre à la jeune femme d'obtenir un titre de séjour.

C'est du pipeau... on est jamais sorti ensemble -- le marié

Pendant près de 6 heures de procès, deux versions se sont opposées. Celle du marié, ancien militant CGT et qui a fait toute la campagne des législatives avec Sabrina Ghallal en 2012. "C'est du pipeau... on est jamais sorti ensemble", a souligné à la barre l'homme à propos de sa relation avec cette jeune femme algérienne qu'il épouse le 31 décembre 2013 à la mairie de Reims. Il décrit les détails de l'union : un mariage sans alliance, sans fleurs... non consommé et célébré dans un restaurant Flunch. Des détails qui peinent à faire croire à un mariage d'amour... pourtant c'est bien la version soutenue par la mariée. Sabrina Ghallal aurait, selon le marié, joué le rôle de l'entremetteuse.

La chronologie est troublante, puisque l'union est célébrée un mois et quatre jours exactement après que l'étudiante ait reçu une ordonnance de quitter le territoire français de la part de la préfecture, le 28 novembre 2013. C'est d'ailleurs la préfecture qui émet une réserve de sincérité sur le mariage en février 2014, ce qui donnera suite à une enquête. Or l'ancienne élue socialiste Sabrina Ghallal n'en démord pas, elle parle d'un "complot politique". Version qu'elle a toujours défendue.

Ils ont tout essayé pour me salir... j'avais une parole libre et ça plaisait pas -- Sabrina Ghallal

Au tribunal, l'ex élue raconte les tensions au parti socialiste en 2014, après la défaite aux municipales à Reims, quand l'affaire du mariage blanc éclate. "Ils ont tout essayé pour me salir... j'avais une parole libre et ça plaisait pas", affirme Sabrina Ghallal. "Je n'ai aucun intérêt à organiser un mariage blanc car je sais qu'un mariage ne résout pas les problèmes administratifs d'un ressortissant algérien... je n'allais pas risquer ma carrière politique..." poursuit-elle. Publiquement, l'ancienne élue au Conseil général de la Marne met en cause le secrétaire départemental du PS de l'époque Nicolas Marandon -qui n'a jamais été entendu dans cette affaire- : il a eu selon elle, des contacts avec le marié pour qu'il porte plainte au printemps 2014.

Le marié, ancien militant, admet avoir rencontré Nicolas Marandon en 2014, mais "après ses aveux". Il affirme surtout avoir voulu "rendre service" et clame : "personne ne m'a jamais demandé de nuire à Sabrina Ghallal". Pour le procureur de la république, "le complot politique ne tient pas", car les "opérations de déstabilisation politique qui touchent Sabrina Ghallal commencent après l'ouverture de l'enquête" pour mariage blanc lancée par la préfecture en février 2014. Il a requis un an de prison avec sursis à l'encontre de Sabrina Ghallal et de la femme qui a contracté le mariage.

Le délibéré sera rendu le 4 juillet prochain.