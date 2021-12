Procès de sept surveillants de la prison de Saint-Martin-de-Ré : le tribunal rendra sa décision dans deux mois

Presque trois jours d'audience se sont achevés peu après midi ce mercredi 1er décembre au tribunal judiciaire de La Rochelle. Depuis le début de la semaine, sept surveillants de la prison de Saint-Martin, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, étaient jugés après la mort d'un détenu de 33 ans. Sambaly Diabaté est décédé le 9 août 2016 dans des circonstances troubles, au cours d'un transfert, au sein même de la maison centrale. Le jugement a été mis en délibéré. Le tribunal rendra sa décision dans deux mois, le 27 janvier 2022.

Je ne serai jamais en deuil

Quatre des prévenus comparaissaient pour homicide involontaire, deux pour non-assistance à personne en péril, le dernier pour violences. Mardi 30 novembre, la procureure de la République a requis la relaxe pour trois surveillants, de la prison avec sursis pour les autres. Des peines "très clémentes" et "inacceptables" pour la famille de Sambaly Diabaté. Sa sœur, Oumou, était présente pendant tout le procès : "Ce n'est pas normal. Mais j'ai confiance. La justice va prendre la bonne décision."

Beaucoup de points restent à éclaircir

Au moment d'annoncer la date du délibéré, le juge a d'ailleurs justifié ce délai de deux mois par "beaucoup de points qui restent encore à examiner." C'est aussi ce que pensent Oumou et sa famille. Les proches de Sambaly Diabaté attendaient ce procès et espéraient comprendre pourquoi il est mort. "Finalement, aujourd'hui, on a encore plus de questions qu'au début, des questions auxquelles je n'aurai probablement jamais les réponses. Je ne serai jamais en deuil" a regretté Oumou après le procès.

C'est l'institution judiciaire qui juge l'institution judiciaire

Du côté de la défense comme des parties civiles, les avocats ont soulevé des éléments, abordés pendant l'instruction, et qui peuvent laisser songeurs. "Il y a la question de l'intervention des équipes médicales à la fin, pourquoi cela a été si long, l'absence de la direction au procès" énumère maître Winter. Qui met aussi en exergue la date de l'heure du décès de Sambaly Diabaté. Pour lui, il n'est pas décédé dans le fourgon mais après. "J'ai la sensation que, d'un côté comme de l'autre, les avocats ont interprété ces éléments à leur façon. Et _après trois jours de débat, on ne sait pas où est la vérité_", résume l'un des deux avocats des parties civiles.

Un dossier complexe

Tous le savaient, le dossier est très complexe, du fait du nombre de prévenus, mais aussi de leur fonction. "Ce sont des surveillants pénitentiaires. _Le rôle de ceux qui travaillent en prison c'est de maintenir en vie des personnes que la justice leur a confiées_. Et là, l'institution judiciaire juge l'institution judiciaire. Bien évidemment, ils doivent conserver, chevillés au corps, les principes d'indépendance et d'impartialité", met en avant maître Gouache.

Et, hasard du calendrier, le procès s'est déroulé à quelques jours près au moment où Sambaly Diabaté aurait pu être libérable. Il purgeait une peine de 13 ans de réclusion criminelle pour viol, et avait été transféré à Saint-Martin-de-Ré pour être plus proche de sa famille.