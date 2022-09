Procès de "Zeus" aux assises de Bordeaux : l'accusé condamné à 18 ans de réclusion criminelle

Claude Alonso, alias "Zeus", a été condamné ce vendredi à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Gironde. L'homme était accusé de viol et d'abus de faiblesse sur plusieurs femmes.

Le jury a suivi les réquisitions de l'avocat général. Claude Alonso, alias "Zeus", a été condamné ce 23 septembre à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Gironde. Agé de 81 ans, il a été jugé cette semaine pour viol aggravé et abus de faiblesse.

L'accusé a donc été reconnu coupable du viol de trois femmes, dont sa fille, et d'avoir abusé de la faiblesse de cinq autres femmes via une société pour "l'entraide des êtres pour l’amélioration des conditions de vie par des pensées positives", basée à Gujan-Mestras. Le procès avait été reporté d'un an, en raison de l'état de santé de Claude Alonso.