Procès de "Zeus" aux assises : "Il m'a volé une grande partie de ma vie, je veux qu'il aille en prison"

Quatrième jour ce jeudi au procès de Claude Alonso aux assises de la Gironde à Bordeaux. L'enquêteur a été entendu à la barre ainsi que l'expert psychiatre. L'octogénaire est accusé de viols et d'infractions sectaires. Les parties civiles, dont sa fille, témoignent au micro de France Bleu Gironde.

"Le jour où j’ai refusé l’arcane (les rapports sexuels ndlr), il y a eu un tsunami au Japon. Est-ce que je l’ai cru ? Je ne savais plus qui croire". L'expert psychiatre revient, à la barre, sur le moment où il s'est entretenu avec Noura, la première femme à avoir alerté la justice en 2013. "Il m'a fait vendre ma Mercedes, je l'ai fait parce que je pensais qu'on était une famille" cite l'expert décrivant Noura comme quelqu'un qui a vécu plusieurs traumatismes pendant l'enfance, qui a une "personnalité liquide qui a besoin d’un contenant pour prendre une forme".

Au quatrième jour du procès de Claude Alonso aux assises de la Gironde à Bordeaux, les témoignages terribles des victimes de cet octogénaire accusé de viols et d'infractions sectaires, ont été longuement évoqués devant la Cour. Deux d'entre elles se sont confiées au micro de France Bleu Gironde.

Ils m'ont fait écouter le cœur du bébé, ça m'a été insupportable

Les cheveux bouclés, poivre et sel, Noura explique que ce qui a tout déclenché pour elle c'est une fin de grossesse. "Il a pris ma chair, ça a été trop loin, ça a été un bouleversement. Cet avortement, c'est ce qui m'a permis de dire stop." Elle avait même avoué pendant son audition : "A l'hôpital, ils m'ont fait écouter le cœur du bébé et ça m’a été insupportable parce que c’était Claude Alonso".

Je veux qu'il se rende compte tous les jours dans sa cellule de ce qu'il a fait

Claude Alonso est accusé de l'avoir forcée à des rapports sexuels de toutes sortes, et d'avoir mis en place une emprise mentale sur elle, comme sur les autres pensionnaires du "Chai du Vin" à Gujan-Mestras. Dans cette maison sur laquelle il régnait, Claude Alonso se faisait appeler "Zeus". Les faits remontent au début des années 2000 et jusqu'au départ de Noura en 2012. Les rapports sexuels étaient qualifiés de "travail" qui permettaient de sauver le monde. Et si le travail n'était pas bien fait, une catastrophe s'abattait sur le monde. Une pression mondiale à laquelle s'ajoute une autre pression : celle que "Zeus" tombe malade. "Il disait que sans l'acte sexuel, rappelle l'expert, Zeus n’allait pas avoir d’énergie, qu’il allait mourir."

Ce procès est donc un soulagement pour Noura. "La procédure a été longue, lâche t-elle dans un souffle, ça a pris dix ans et on y arrive enfin. Enfin, je vais peut-être passer à autre chose. La colère est encore là, avoue Noura, il y a encore beaucoup de cauchemars. L'attente est importante pour cette femme de tout juste cinquante ans : "Je voudrais qu'il aille en prison, je veux qu'il se rende compte tous les jours dans sa cellule de ce qu'il a fait mais je ne sais pas s'il en sera capable, parce qu'il a beaucoup d'égo."

A ses côtés, la propre fille de Claude Alonso, Vanessa. Elle aussi fait partie des victimes dans ce procès. "Tout a commencé quand j'étais encore enfant, j'ai toujours été manipulée, c'est comme s'il avait planté des graines en moi explique t-elle. Quand on répète des choses à quelqu'un tout le temps, ça rentre dans l'inconscient."

C'est un cauchemar, je me suis réveillée en pleine horreur

Vanessa refuse les photos ou les vidéos, elle ne veut pas que son image soit associée à ce qui est en train de se passer. "C'est un cauchemar détaille cette jeune quadragénaire, j'ai la sensation de m'être endormie, d'être devenue une autre personne et de m'être réveillée à 30 ans dans une horreur. Je tournais cette colère contre moi et je voulais me faire du mal." Elle a dû se reconstruire après de nombreuses tentatives de suicide.

Alors, là aussi l'attente de ce procès est important : "J'ai eu un suivi thérapeutique pour sortir de l'influence, là c'est une étape finale pour nous permettre de nous reconstruire, et, enfin, passer à autre chose."