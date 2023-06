Procès des agresseurs de Pierre Le Camus : 5 des 6 prévenus condamnés à 1 an de prison ferme

Le jugement a été prononcé ce mardi après-midi pour les 6 agresseurs de l'ancien candidat RN aux législatives Pierre Le Camus.

Au terme de 2 jours de procès le tribunal correctionnel a condamné 5 des prévenus à 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique. Le 6ème homme a été relaxé. Sa présence lors de la rixe l'été dernier (9 juillet 2022) dans un bar bordelais n'a pas été prouvée.

Les 6 hommes sont des membres de l'association de supporteurs Ultramarines. Soupçonnés d'être également des militants anti-fascistes ils étaient accusés d'avoir organisé une expédition punitive contre Pierre Le Camus et quelques d'amis, proches du RN. Pierre Le Camus et son frère Thomas avaient été frappés à terre. Ils avaient fini la nuit à l'hôpital et porté plainte.

4 des 5 hommes condamnées hier pourraient faire appel du jugement selon leur avocat maître Hazera.