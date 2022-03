Procès des amiantés d'EDF : mobilisation autour d'une famille de victime à Mont-de-Marsan

L'amiante, une nouvelle fois devant la justice. Une audience avait lieu ce vendredi 25 mars, au tribunal de Mont-de-Marsan, afin de fixer les indemnités destinées à la famille d'Alain Darrigade. Ce salarié d’EDF, décédé l'année dernière à 70 ans, des suites d'une fibrose pulmonaire causée par l'amiante. L'entreprise avait déjà été reconnue responsable de "faute inexcusable”, pour avoir fait travailler Alain Darrigade au sein de trois de ses centrales (Artix, Albi et Blayais). La justice devait cette fois-ci indemniser la famille au titre du préjudice moral. Une trentaine d'anciens salariés CGT de la centrale d'Arjuzanx (Landes) sont ainsi venus en soutien devant le tribunal.

Indemnisation en baisse

Encore aujourd'hui Serge, la barbe blanche, a le souffle court. Ce retraité de la centrale d'Arjuzanx a passé 14 ans à inhaler des poussières d'amiante. Désormais, il passe régulièrement des scanners. "On voit bien les plaques noires sur mes poumons. Si un cancer se développe, il me restera six mois à vivre" , explique-t-il. L'an dernier, le tribunal de Pau avait reconnu sa maladie professionnelle.

Mais Serge estime avoir été moins bien indemnisé que les victimes de l'époque. “J'ai touché deux fois moins que les autres. Ils ne se rendent pas compte de ce que l'on vit quotidiennement. Ce n'est pas une question d'argent, mais de principe pour les gens qui sont à venir”.

Serge, ancien salarié de la centrale d’Arjuzanx, souffre aujourd’hui d’une maladie pulmonaire. © Radio France - Julien Morceli

La souffrance des familles de victimes

Jean Louis Barthes, un ancien salarié de la centrale d’Arjuzanx , a lui aussi constaté une baisse des indemnisations des victimes. Il dénonce une régression de la justice dans l’application des mesures dues aux victimes. Pendant ce temps, les souffrances des familles, elles, n'ont pas diminué. “Mon père et mon oncle sont décédés de l’amiante. On les a vus partir !”, confie Patrick Dupart, un retraité de la centrale.

Mais tous veulent croire que leur mobilisation fera avancer la cause des victimes. "Lors de notre dernier rassemblement devant un tribunal, le juge a reconnu qu’il y avait encore beaucoup de monde pour soutenir les familles”, poursuit Patrick Dupart. "Il ne faut pas s'arrêter, au contraire.” Mais les anciens salariés "vieillissent”, reconnaît le militant. Lors des précédentes actions, deux cars étaient nécessaires pour transporter les participants. Aujourd'hui, seules quelques voitures suffisent. Selon la CGT, 41 employés de la centrale d'Arjuzanx sont morts d'une maladie entraînée par l'Amiante.