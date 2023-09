Procès des anti-bassines : Interdiction de manifestation autour du tribunal de Niort ce vendredi

Un important dispositif de sécurité ce vendredi autour du tribunal de Niort. Neuf personnes, militants anti-bassines et représentants syndicaux, y seront jugés pour organisation de manifestations interdites à Sainte-Soline.

"Garantir la sérénité de l’audience judiciaire"

Les opposants aux bassines ont déjà annoncé un rassemblement le même jour dans le centre-ville en soutien. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, ainsi que plusieurs figures nationales. Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'EELV, les députés Benoît Biteau (européen), Lisa Belluco (Vienne) mais aussi Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT et Mathilde Panot de LFI ont confirmé leur présence.

Ce mardi, la préfecture des Deux-Sèvres a présenté les mesures prises pour "garantir la sérénité de l’audience judiciaire et prévenir tout risque de troubles à l’ordre public". Un arrêté d’interdiction de manifestation et d'attroupement sur voie publique a été pris pour ce vendredi 8 septembre. Cette même zone sera également concernée par une interdiction de stationnement et de circulation

Les personnes devant se rendre dans la zone concernée devront se présenter avec un justificatif et avoir un motif valable :

Pièce d'identité

Attestation scolaire pour les accompagnants d’enfants

Carte professionnelle

Attestation de travail de l’employeur

Ordre de mission

Justificatif de domicile

Convocation judiciaire (points d’entrée spécifiques)

Permis de visite pour la maison d’arrêt de Niort

Autorisation de la captation d’images par moyens aériens

La préfecture précise que le public pourra accéder à la salle d’audience "dans la limite de la capacité maximale" et via deux points d’entrée dédiés. Pour les personnes qui auraient besoin de se rendre au commissariat de police pour un dépôt de plainte, il faudra se présenter avec une pièce d’identité.

Par ailleurs, la préfète des Deux-Sèvres a pris un arrêté autorisant la captation d’images par moyens aériens sur la commune de Niort.