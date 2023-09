Procès des anti-bassines : la justice valide le dispositif de sécurité pris par la préfecture des Deux-Sèvres

Dans le cadre d'une procédure en « référé liberté » , portée par plusieurs organisations dont la CGT, Solidaires, la Confédération paysanne et le Syndicat des avocats de France, le tribunal administratif de Poitiers examinait ce jeudi 7 septembre la légalité de l’arrêté pris par la préfecture des Deux-Sèvres à l'occasion du procès des leaders anti-bassines. La justice a décidé de rejeter le référé. L'arrêté de la préfecture est donc bien légal.

Plus tôt dans la semaine, la préfecture avait annoncé la mise en place d’un dispositif de sécurité inédit dans le centre-ville de Niort, pour le procès des neuf militants anti-bassines jugés ce vendredi 8 septembre. Le dispositif prévoit l'interdiction de manifestation et d'attroupement sur la voie publique aux abords du tribunal, de la mairie, de la préfecture, de la maison d’arrêt et du commissariat de Niort. Le périmètre sera bouclé par les forces de l'ordre, alors qu'au moins 4.000 militants écologistes sont attendus dans le centre-ville pour le procès, en soutien aux leaders anti-bassines jugés.