Procès des attentat du 13 novembre 2015 : le parcours des frères Clain passé au peigne fin

C'est la 59e journée d'audience. Ce mardi 14 novembre, une enquêtrice de la DGSI vient témoigner sur le parcours des frères Clain, cadres de l’État islamique qui avaient revendiqué les attentats de Paris.

Des figures emblématiques de la mouvance radicale à Bellefontaine

L'enquêtrice explique que le clan Clain se regroupe autour de la mère, qui meurt en Syrie en 2015. Elle a trois enfants : Jean-Michel, Fabien et Anne-Diana avec un premier mari, et une autre fille, Jennifer, avec un autre homme. Fabien Clain, né en janvier 1978 à Toulouse, s'est marié avec Mylène Foucre avec laquelle il a eu quatre enfants. Il est d'abord de confession chrétienne et se convertit à la religion musulmane en 2000, à l'âge de 22 ans Jean-Michel Clain, né en août 1980, est marié à Dorothée Maquerre avec qui il a huit enfants. Les deux frères participent à la conversion de toute la famille.

Cette famille vit en clan très fermé, en application de la charia. À Toulouse, les deux frères évoluent au sein de la mouvance radicale. Ils en deviennent des figures emblématiques

Ils se retrouvent à la mosquée de Bellefontaine à Toulouse. Les frères Clain se tournent ensuite vers l'étranger pour s'adresser à la sphère salafiste et djihadiste européenne et égyptienne. La famille vit selon des règles très rigoristes : hommes et femmes séparés, qui ne vivent pas dans les mêmes pièces. "Les murs sont couverts de photos de la Mecque. Les femmes sont dissimulées sous d'épaisses burqas noires", ajoute l'avocat général qui lit un rapport de la DGSE de 2003.

Artigat, l'émir blanc et la radicalisation

Jean-Michel Clain et sa femme veulent partir vivre au Yémen, mais ils sont refusés faute de visa. Ils vont alors s'installer en Egypte où ils tissent "de solides amitiés qui ont leur importance par la suite". Fabien Clain installe quant à lui sa famille en Belgique, considérée à l'époque comme la plaque tournante de la propagande salafiste en Europe, avant de rejoindre son frère au Caire en 2006. "Là, ils vont évoluer au sein d'un groupe de français et belges. Ils comprennent rapidement l'utilité du djihad médiatique", précise la spécialiste des renseignements intérieurs.

En 2008, les frères Clain reviennent en France et c'est le début des dossiers judiciaires : celui d'Artigat en Ariège, la filière d'acheminement de combattants vers l'Irak. Fabien Clain est jugé en 2009 et condamné à 5 ans de prison. Une fois sorti de prison, il reprend sa vie, a le droit d’aller et venir, il est surveillé "mais pas plus dangereux que quelqu’un d’autre", confie l'agent de la DGSI. Jean-Michel Clain, lui n'est pas inquiété dans cette affaire, il quitte la France en février 2014 direction, la Turquie, sa famille le suit par petits groupes pour ne pas attirer l'attention.

Selon la DGSI, c'est à partir du moment où ils fréquentent le groupe d'Olivier Correl à Artigat, que l'on peut dater la radicalisation des frères Clain.

Jean-Michel Clain, la "voix" des chants de revendication dès 2015

En 2014, Jean-Michel Clain aurait rejoint un groupe de combattants qu'il supervise. Dès 2015, il commence son activité de revendication et de menaces envers la France par le biais d'"anasheeds", ces chants pieux utilisés à des fins dijhadistes. Le frère aîné des Clain chante ces anasheeds, diffusés par l'Etat islamique. "Il apparaît comme l'interprète des anasheeds publiés depuis 2015", indique l'enquêtrice qui cite la vidéo de revendication d'Amedy Coulibaly, auteur des attentats de Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015.

En 2013, son frère cadet se rend plusieurs fois en Belgique, fréquente des mosquées salafistes. Il réalise aussi des achats à crédit sur Internet et dans des magasins de téléphonie à Toulouse. Il fait une déclaration de perte de sa carte d'identité et s'en voit délivrer une nouvelle. Le couple part en Syrie. Fabien Clain réussit à passer en Turquie avec sa mère, mais son épouse est refoulée et rentre en France avec ses enfants, où elle est interpellée. Durant sa garde-à-vue, les enquêteurs lui demandent si elle souhaite rejoindre sa famille en Syrie. Mylène Clain répond par la négative. Elle est libérée et rejoindra la Syrie pendant l'été 2015. Elle aurait bénéficié d'une fausse carte d'identité belge.

Celui qui a le rôle le plus charismatique est Fabien Clain. Et puis son frère prend le relais pendant son incarcération jusqu'en août 2012, en entretenant le réseau.

En août 2015, le clan Clain s'est reformé en Syrie. Fabien et Jean-Michel Clain se consacrent au djihad médiatique en diffusant la propagande francophone de l'Etat islamique, comme la revendication des attentats du 13 novembre 2015. À Raqqa en Syrie, les frères Clain prennent des précautions dans leurs déplacements et leur sécurité. "Ils prennent des camions, traversent des rues bâchées pour qu'il n'y ait pas de visibilité. Ils prennent toujours soin de dissimuler, crypter leurs échanges", détaille l'enquêtrice. Ils sont tous les deux aujourd'hui présumés morts entre février et mars 2019.

Les épouses des frères Clain se trouveraient actuellement dans un camp de réfugiés avec leurs 12 enfants. "Elles ont été vues dans un reportage sur France 2. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour repérer ces gens. Mais c'est extrêmement difficile de suivre au jour le jour ce qu'il se passe dans les camps.", analyse l'agent de la DGSI. Dans ce reportage de France 2 diffusé il y a un mois, on apprend que Mylène, la veuve de Fabien Clain, n'a pas renoncé à l'idéologie de Daech et qu'elle continue de nier l'implication de son mari.

Anne-Diana et Jennifer, la sœur et la demi-sœur des frères Clain, seront entendues mercredi à l'audience.