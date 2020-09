Procès des attentats de janvier 2015 : quand une marée humaine défilait à Strasbourg pour Charlie Hebdo

Le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo s'ouvre mercredi 2 septembre. Une cinquantaine de journées d’audience, 14 personnes jugées et trois mots qui resurgissent : "Je suis Charlie". A Strasbourg, 45 000 personnes s'étaient réunies pour rendre hommages au journal satirique.

C'est un procès hautement symbolique qui s'ouvre mercredi 2 septembre. Celui des attentats de Charlie Hebdo de janvier 2015. Une tuerie qui avait provoqué de gigantesques manifestations partout en France. A Strasbourg, 45 000 personnes avaient fait corps derrière un même slogan : "Je suis Charlie"

Une marée humaine

"Il y avait l'envie de se retrouver, se besoin d'être proche les uns des autres, de communier dans notre douleur", déclare Silvio Philippe, l'un des organisateurs de la manifestation avant de poursuivre : "l'envie de se rassembler pour donner de la forme aux messages que nous voulions porter".

Un message qui traversait alors toutes les frontières et les langues se rappelle Christine Panzer, membre de l'ASTU, l'association action citoyenne interculturelle : "Il y avait cette banderole de tête qui disait : "qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, on est Charlie, ou on est ensemble."

Une des plus grosses manifestations strasbourgeoises de l'histoire" - Christine Panzer, membre de l'ASTU, l'association action citoyenne interculturelle

Une marée humaine à Strasbourg pour rendre hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 © Maxppp - Thierry Gachon

Une autre manifestation strasbourgeoise avait rassemblé autant de monde.C'était en avril 1997, contre le Front National. 50 000 personnes y étaient présentes, dont la plupart des dessinateurs de Charlie Hebdo.

Défendre un symbole

Dans ce grand rassemblement, une pancarte revient régulièrement, lisible en lettres blanches sur un fond noir. Un "Je suis Charlie" qui résonne encore aujourd'hui comme le symbole de la liberté d'expression. "Un hommage aux victimes, mais aussi rappeler des valeurs : la solidarité, la liberté d'expression, de création, de penser et d'être différent", ajoute Silvio Philippe.

Les terroristes avaient frappé un symbole, ce qui explique l'esprit de corps de la foule pour l'un des organisateurs de la manifestation. "Il s'agissait de défendre un symbole et qu'on avait pas peur pour soi, personnellement", commente Silvio Philippe.

Quelques mois plus, les attentats du 13 novembre 2015 frappaient aveuglements les terrasses parisiennes, les abords du Stade de France et la salle du Bataclan. Venaient ensuite Nice, le 14 juillet 2016, puis Strasbourg lors du marché de Noël, le 11 décembre 2018.