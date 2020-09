Procès des attentats de janvier 2015 : souvenirs glaçants d'un rescapé de la prise d'otages à l'Hyper Cacher

Le procès des attaques perpétrées contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher qui ont fait 17 morts en janvier 2015 s'est ouvert ce mercredi 2 septembre à Paris. Alain Couanon, qui faisait partie des otages de la supérette, y assistera "par curiosité".

Cinq ans et demi après l'assassinat de 17 personnes, des membres de Charlie Hebdo, trois policiers, des clients et un employé d'un magasin casher, le procès aux assises des attentats de janvier 2015 s'est ouvert ce mercredi 2 septembre à Paris.

Alain Couanon, rescapé de l'Hyper Cacher, assistera au procès "par curiosité". "Ce n'est pas le procès de l'assassin", confie-t-il, "c'est celui de ses complices, des gens qui étaient dans une chaîne logistique - alors, il est normal qu'ils soient jugés et condamnés s'ils sont coupables, mais sur le plan émotionnel, c'est pas du tout la même chose que si c'était quelqu'un que j'avais vu. Eux, je ne les connais pas."

Caché dans l'une des chambres froides

Cet ancien diplomate retraité de 73 ans garde en mémoire des images terribles de ce 9 janvier 2015. Il travaillait non loin de la supérette. "C'était l'heure du déjeuner", se rappelle-t-il, "je pensais aller acheter du houmous". "Je suis entré dans le magasin quelques minutes avant l'arrivée de Coulibaly, je suis allé vers le fond et je regardais l'étal quand j'ai entendu une déflagration de l'autre côté, vers l'entrée". Avec plusieurs autres clients il se précipite en bas des escaliers et se cache dans l'une des deux chambres froides. Mais l'assaillant envoie quelqu'un les chercher, menaçant d'un bain de sang s'ils ne remontent pas.

Alain Couanon est donc forcé de remonter au rez-de-chaussée. "J'ai vu Coulibaly qui était dans le fond du magasin, il avait rassemblé tout le monde sur une travée, et là je me suis tout de suite adressé à lui parce que je me suis dit : peut-être que ce type, il tire sur tout ce qui bouge, donc il vaut mieux quand même que je ne fasse pas le malin", se souvient-il. "Je lui ai dit : je peux venir ? Et il m'a répondu : 'Oui, monsieur'. Je me souviens de ce 'monsieur'. C'était un peu inattendu, c'était pas : 'Amène-toi, sale juif', ou un truc comme ça, non, 'monsieur'. D'ailleurs il a toujours été plutôt poli, il ne criait pas, pas d'injures."

C'est un événement que grâce au ciel j'ai digéré - Alain Couanon

Alain Couanon explique s'être plutôt bien remis du drame, aujourd'hui. "Au tout début quand j'entendais une explosion ou enfin un bruit ressemblant à une déflagration, ça me faisait quelque chose, mais c'est passé maintenant, quand même. Il peut y avoir une pétarade dans la rue, je n'ai plus cet effet physique que j'avais au tout début. Je dirais quand même que c'est un événement que grâce au ciel j'ai digéré, qui ne m'obsède plus", raconte-t-il.

Amédy Coulibaly sera finalement abattu par les policiers, qui donnent l'assaut sur la supérette peu après 17h. Le terroriste aura tué quatre personnes durant cette prise d'otages.

