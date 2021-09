Procès des attentats de novembre 2015 : Lynda, Havraise rescapée du Bataclan est partie civile

C'est un procès hors-norme qui débute ce mercredi et qui va durer huit mois. Le procès "V13" pour vendredi 13 novembre... année : 2015. Ce jour là, il y a six ans, la France connaissait sa plus meurtrière attaque terroriste : 130 morts au Bataclan et aux terrasses de café de Paris. Six ans après le procès de 13 personnes démarre dont Salah Abdeslam, seul auteur encore vivant de la tuerie. Tous vont être jugés dans l'enceinte de l'ancien Palais de justice de Paris où une salle spéciale a été aménagée pour accueillir les 1 800 parties civiles, 300 avocats et centaine de journalistes. Parmi les parties civiles, il y aura Lynda, une Havraise aujourd'hui âgée de 41 ans, rescapée du Bataclan. Elle n'y avait pas été blessée mais évidemment le choc et les conséquences psychologiques de cet attentat l'ont marqué à vie.

Comment appréhende-t-elle ce procès ?

Lynda est arrivée ce mercredi matin à Paris pour le procès. Rencontrée lundi, elle disait ne pas savoir dans quel état d'esprit elle allait se trouver en arrivant devant le Palais de justice. Aujourd'hui Lynda espère grâce à ce procès avoir une meilleure compréhension des événements de la soirée. Cet été, elle a lu l'ordonnance de mise en accusation et s'est rendue compte que sa temporalité ce jour là n'était pas la même que celle décrite dans les documents judiciaires. Elle a, par ailleurs, des attentes à propos de la logistique de ces attaques.

Je ne m'attends pas à ce que Salah Abdeslam soit très coopératif

Aujourd'hui Lynda alterne souvenirs et déni de cette nuit du 13 novembre 2015 mais elle n'en a pas perdu pour autant le goût pour le groupe "Eagles of death metal" qui jouait sur scène ce soir là.

Elle avait revu le groupe à l'Olympia mais souhaiterait refaire un "concert plus ordinaire, pas à Paris". Quant à la chanson jouée lors de l'attaque, en revanche c'est compliqué pour Lynda de la réécouter.

Six ans après, Lynda a toujours du mal à accepter le statut de victime : "peut-être parce que je n'ai pas été blessée physiquement, j'ai pu reprendre mon travail aussitôt, en tout cas psychologiquement j'en ressentais le besoin. C'est aussi une manière d'être dans le déni."

J'étais arrivée à un stade où je n'arrivais pas à admettre que j'étais au Bataclan"

Forcement depuis, chaque attentat, chaque attaque terroriste résonne en elle : "Nice, c'était le jour de mon anniversaire, Saint-Etienne du Rouvray il y a la proximité géographique mais Samuel Paty ça a été particulièrement difficile."

J'ai été plus choquée par l'attaque contre Samuel Paty, le fait qu'on s'en prenne à un enseignant, nous on était des anonymes"

Lynda a prévu de rester jusqu'à jeudi à Paris. Elle ne sait pas encore si elle aura envie, besoin, le courage de suivre les débats pendant huit mois.