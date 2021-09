Procès des attentats de novembre 2015 : "un procès historique", pour le bâtonnier du barreau de Belfort

Six ans après cette soirée de l'horreur, le procès des attentats du 13 novembre 2015 démarre ce mercredi 8 septembre à Paris et il durera quasiment 9 mois. Un procès historique et dont le film aura une valeur capitale selon Maître Jean-Charles Darey, bâtonnier du barreau de Belfort.

Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le soir du 13 novembre 2015, le soir des attaques des terrasses, du bataclan et du stade de France à Paris. Ce mercredi 8 septembre s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès fleuve des attentats du 13 novembre. 9 mois d'audience seront destinés à remontrer le fil des événements qui ont coûté la vie de 301 personnes et blessé plus de 400 autres. C'était l'objet de l'interview de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, avec le bâtonnier du barreau de Belfort, Maître Jean-Charles Darey.

On parle d'un procès hors norme, du procès du siècle. En quoi est-il historique?

Il est historique d'une part, par son ampleur. C'est un véritable marathon judiciaire qui nous attend. Neuf mois de procédures, 330 avocats, 1400 parties civiles. La justice, pour une fois, s'est donné les moyens de prendre le temps d'obtenir des réponses suite à cet acte abominable.

Qu'est ce qu'on peut attendre de ce procès?

Comme beaucoup d'intervenants, je crains que nous n'ayons pas des réponses, en tout cas pas celles que nous attendons suite à cet acte abject. Je crains que les vingt accusés se terrent dans le silence. On peut même craindre qu'il juge de cette procédure comme une tribune pour tenter une fois de plus de déverser leur idéologie abjecte.

Justement, quel va être le rôle des avocats? Vous êtes avocats vous-même dans ce genre de procès.

Alors, le premier rôle de l'avocat dans un dossier aussi sensible que celui ci, ça va être de pouvoir ou de tenter de pouvoir canaliser leur client, justement pour qu'il évite de transformer cette procédure en tribune? Et puis après, il y a différentes stratégies de défense. Peut être certains de mes confrères choisiront la plaidoirie de rupture, c'est à dire se soucier très peu, manifestement, de la douleur des victimes et qu'on n'hésite pas à blesser pour tenter de créer un électrochoc qui pourrait être de nature à favoriser une décision pour leur client. Je ne pense pas que dans un dossier aussi sensible que celui ci, on puisse raisonnablement user de cette stratégie de défense. Au contraire, mes confrères vont tenter de justifier ça. Sans doute pas de légitimer non plus, mais peut être d'expliquer ce qui peut amener un homme à commettre un acte aussi abominable. Les avocats vont être porte-paroles des victimes. Ils vont raconter l'horreur. C'est extrêmement compliqué et je ne doute pas que mes confrères de la partie civile sauront le faire. Mais c'est un exercice ô combien périlleux.

Ce procès, qui va durer neuf mois, sera filmé et diffusé dans plus plusieurs années. C'est important de conserver des traces de ce genre de procès?

C'est historique, c'est capital et c'est même nécessaire parce que ce film aura une valeur pédagogique. Cet événement plus que douloureux a marqué notre histoire et il convient que les générations futures puissent bien connaître les conséquences qui auront été données ou la réponse judiciaire qui aurait été donnée suite à ces actes.

Il faut s'attendre à la multiplication de ce genre de procès?

Très difficile à dire, mais en tout cas, il faudra si des faits aussi graves que ceux ci se reproduisent, que nous renouvelions effectivement cet exploit judiciaire. Ce procès va permettre aux familles, aux victimes, de faire le deuil, de passer à autre chose. J'ai beaucoup de respect pour les familles des victimes, parce que ça va être particulièrement douloureux que de devoir soutenir pendant neuf mois le regard de leurs bourreaux, de se remémorer pendant neuf mois d'actes qui ont bouleversé leur quotidien. Et je pense que malheureusement, encore une fois, ils n'obtiendront pas les réponses qu'ils viennent chercher, tout simplement. Peut être parce que la folie des hommes n'a pas d'explication cohérente.

Si on vous avait sollicités, vous auriez préféré être l'avocat de la défense ou avocat des parties civiles?

J'aurais tenté de mettre autant d'énergie, autant pour les victimes que pour l'un des accusés, parce que c'est le métier que j'ai choisi. Et cette profession m'impose de ne pas faire de choix précisément.