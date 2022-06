Procès des attentats de Paris : François Giroud, le père d'une victime iséroise du Bataclan, témoigne

Invité ce mercredi matin sur France Bleu Isère, François Giroud nous a raconté le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui prend fin en ce moment. Il a perdu son fils au Bataclan et a assisté à une partie de ce procès et notamment aux réquisitions ces derniers jours.

François Giroud a perdu son fils, Matthieu, le soir du 13 novembre 2015 au Bataclan. Cet habitant de Jarrie (Isère) a suivi une partie du procès, notamment les réquisitions ces derniers jours, et il est revenu témoigner au micro de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Comment avez-vous accueilli ces réquisitions ?

François Giroud : Alors effectivement, avec mon épouse, on a assisté à deux journées de ce réquisitoire. Personnellement, je ne me prononce pas sur ces peines, à savoir si elles sont justes ou pas. Je fais confiance à la justice. Mais c'est vrai que c'est un procès extraordinaire qui s'est passé et ces trois avocats généraux qui ont fait des réquisitions pendant trois jours, c'est vraiment étonnant de professionnalisme. Donc je fais confiance à la justice de mon pays. On est dans un Etat de droit et et je n'ai pas de jugement particulier sur les peines. Je suppose qu'elles sont justes et qu'elles seront confirmées par le jugement le 29 juin.

Vous avez vu les accusés dans le box ? Vous avez entendu leurs explications aussi ? Car certains en ont données... Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ?

Oui, c'est quelque chose de très important. J'avais déjà vu les accusés le 23 octobre parce que je suis allé témoigner directement au procès et c'est vrai que c'est un moment important. J'ai pris du temps pour les regarder et même cette fois, je me suis avancé très en avant dans la salle pendant une pause, j'ai pris un moment pour regarder ces quatorze accusés, pour essayer de voir qui étaient ces personnes. Des personnes qui n'ont pas contribué directement au massacre de mon fils et de 130 personnes, mais qui sont complices. Et notamment Salah Abdeslam bien sûr, qui est très proche.

Et leurs explications, est-ce qu'elles vous ont apporté des réponses au cours de ces neuf mois de procès ?

Dans ce procès qui a duré pendant neuf mois, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu les témoignages des accusés, il y a eu les moments où ils refusaient de répondre. Il y a eu les témoignages de leurs proches aussi, de leurs témoins. Mais je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à ça parce qu'un procès, c'est quand même quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un jugement sur des faits, sur des preuves, mais ensuite il y a un stock de paroles qui sont déversées de la part des accusés, de la part des témoins, des paroles dont on ne connait pas la valeur. D'ailleurs, on avait l'impression que ces quatorze accusés n'étaient plus coupables de rien du tout. Y compris Salah Abdeslam au dernier moment, qui a dit qu'il avait renoncé, qu'il était gentil et il a versé une larme sur sa maman, alors qu'en face, il y a ceux qui ont vécu le drame de 130 victimes. 132 maintenant, puisqu'il y a deux personnes qui se sont suicidées des suites de ce drame. Et puis aussi les 450 blessés physiques et les nombreux blessés psychiques.

Et vous, comment avez-vous vécu ces neuf mois de procès ? Vous aviez accès à une webradio, comment ça vous a accompagné durant ces neuf mois ?

Effectivement, depuis le 8 septembre, en tant que partie civile, on peut écouter le procès en direct. Alors pas avec des images, simplement une webradio, avec un code et un identifiant. Effectivement, ça a été très important. Je n'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté des moments importants. Et oui, j'y ai passé beaucoup de temps, ça a duré quatre ou cinq jours par semaine, de 12h30 à 18h, 19h, parfois 20h, parfois 21h. C'est vrai que ça a été très important pour nous.

Et après, est-ce que vous avez peur du vide, puisque le procès va se terminer effectivement à la fin du mois ?

Non, je n'ai pas peur du vide parce que ce sont deux choses différentes si vous voulez. D'un côté, il y a le procès qui doit se faire, qui doit être fait. Mais de l'autre côté, il y a ma vie et celle de mon épouse. Elle changera pas, ni avant ni après.

Il n'y a pas de "page qui se tourne" ? C'est ce que vous nous aviez dit en octobre dernier...

Non, pas du tout. C'est quelque chose d'important ce procès. Mais le reste, c'est votre vie, après avoir perdu votre fils d'une balle de Kalashnikov dans la tête.