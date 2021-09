Attentats du 13 novembre 2015 : les parents de Cédric, mort au Bataclan, témoignent pour la première fois

Les attaques terroristes du 13 novembre 2015 ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis.

Ce sont les attaques terroristes les plus meurtrières commises sur le sol français : les attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris, près du stade de France, aux terrasses de bars et dans la salle de concert du Bataclan ont fait 130 morts et blessé des centaines d'autres. Six ans après, c'est donc un procès hors-norme qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale pour 9 mois.

Vingt personnes sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris : quatorze accusés seront présents dont Salah Abdeslam, le seul membre des commandos du 13-Novembre encore en vie et les six autres, dont cinq présumés morts, seront jugés par défaut.

Parmi les victimes, six étaient liées à la Manche dont Cédric Mauduit, un père de 41 ans, originaire de Rouxeville près de Saint-Lô, passionné de rock, tombé au Bataclan, alors qu'il assistait au concert des Eagles of Death Metal.

Cette famille manchoise assistera au procès

Ses parents Nicole et Michel Mauduit, qui habitent toujours Rouxeville, font partie des près de 1800 parties civiles constituées pour ce procès. Ils y assisteront vendredi prochain et accompagneront là-bas leur belle-fille et leur petit-fils. "Nous avons pris cette décision tardivement, début juillet. C'est angoissant, ça va nous replonger au plus vif de ce drame. De toute façon, on ne peut pas y échapper. On allume internet, on allume la radio, on allume la télé, c'est presque en boucle, raconte Nicole Mauduit. "Ca me stresse mais on veut participer en respect pour notre fils", ajoute son mari.

De ce procès, ils ne savent pas quoi en attendre. "Qu'est-ce qu'il ressortira de tout ça ? Pour moi, ça ne changera pas grand chose mais il y a besoin de ce procès, pour qu'on les accuse quand même" poursuit Michel Mauduit."Le procès est aussi important pour l'histoire, pour savoir comment ils ont pu procédé mais sinon, pour nous, je ne sais pas. La douleur, elle est là et sera toujours là quoi qu'on fasse."