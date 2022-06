Procès des attentats du 13 novembre : "On a tout pour tourner la page", juge Hacène Ayad après le verdict

"On a pris perpét', notre fils ne reviendra jamais. Mais je pense que ce procès était nécessaire, on est content que ce soit terminé". Invité de France Bleu Picardie, le père de Thomas, jeune Amiénois décédé au Bataclan le 13 novembre 2015, estime le verdict du procès tombé mercredi est "juste".

Après 10 mois d'audience, le verdict est tombé dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. 20 accusés, 20 condamnations : le principal accusé, Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté incompressible. Invité de France Bleu Picardie ce jeudi 30 juin, Hacène Ayad, réagit à ce verdict - cet Amiénois a perdu son fils Thomas au Bataclan.

France Bleu Picardie : Salah Abdeslam, dernier membre vivant des commandos terroristes, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté incompressible : quel est votre avis sur ce verdict ?

Hacène Ayad : Le verdict qui a été donné me semble juste. Il correspond à l'ensemble des débats qui ont eu lieu pendant toute la période de ce procès. Mais ce n'est pas ça qui m'importe le plus. Ce qui m'importe, c'est le procès par lui-même, le fait qu'on juge ces personnes, et qu'ils puissent être condamnés. Pour Abdelslam, la perpétuité me paraissait être la moindre des choses.

France Bleu Picardie : Vous vous sentez comment après dix mois d'audience ? On le rappelle, c'est le procès le plus long en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Hacène Ayad : Pour nous, ce procès est éternel. Vous savez, nous, on a pris perpét' avec les événements. Notre fils ne reviendra jamais. Donc la perpétuité, on l'a. Ceci dit, le procès a été long, très long. Je pense qu'on en arrivait à un moment où c'était beaucoup trop long pour nous et on aurait préféré bien entendu, ne pas vivre ça. Mais je crois que c'était nécessaire et et on est bien content que ça soit terminé.

France Bleu Picardie : Que vous a permis ce procès ? De créer un lien avec les proches de victimes, les victimes elles-mêmes ?

Hacène Ayad : D'abord, je suis membre de l'association 13 onze 15. Depuis six ans, je côtoie beaucoup, beaucoup d'écoles, de parents, de victimes. Et c'est vrai qu'on a une relation et tout à fait particulière parce qu'on se comprend à demi mot et ça, c'est important. Des liens se sont formés au cours des années et je pense que ça va perdurer.

France Bleu Picardie : Après dix mois d'audience, certaines victimes et parties civiles évoquent la peur du vide. Vous l'envisagez comment ?

Hacène Ayad : Je n'ai pas peur du vide du tout. Il y a eu un trop plein et il est nécessaire que ce trop plein s'arrête. J'ai besoin de tourner la page et de partir sur autre chose. On a maintenant, me semble-t-il, tout pour tourner la page et être satisfait de ce qui s'est passé, même si on est toujours meurtri.

France Bleu Picardie : Est-ce que vous avez l'intention de continuer à honorer la mémoire de votre fils publiquement ?

Hacène Ayad : Plus du tout. Pour moi, c'est fini. Mon mandat à l'association 13 onze quinze arrivait à échéance la semaine dernière et je n'ai pas souhaité le renouveler. Je suis engagé dans beaucoup d'associations et notamment dans le comité de quartier Saint-Jacques/Saint-Roch à Amiens. Et je me consacre davantage à cette structure amiénoise, qui est plutôt autour de la vie.