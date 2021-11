Procès des attentats du 13-Novembre : "Je ferais exactement la même chose aujourd'hui", dit François Hollande

Président de la République au moment des attaques et cité comme témoin par l'association de victimes Life for Paris, François Hollande est entendu par la cour d'assises spéciale de Paris ce mercredi, au 42e jour du procès des attentats du 13-Novembre.

Un ancien président de la République à la barre : cité comme témoin par une association de victimes, François Hollande est entendu ce mercredi au procès des attentats du 13-Novembre. Une audition contestée par plusieurs avocats de la défense qui n'ont pas obtenu gain de cause. "Je suis présent devant la cour pour témoigner de ce que fut mon rôle en tant que chef de l'État lors de cette nuit funeste du 13 novembre 2015, et témoigner de ce que furent mes décisions dans les mois qui ont précédé et les mois qui ont suivi", a déclaré l'ex chef de l'État à la barre de l'immense salle d'audience, comble. L'ancien président a promis de "répondre à toutes les questions" des parties civiles, et assuré qu'il entendait "justifier l'action de la France" contre l'organisation terroriste État islamique (EI).

"Ce groupe nous a frappés non pas pour nos modes d'action à l'étranger mais pour nos modes de vie ici-même", a souligné François Hollande, qui a conclu sa déclaration spontanée de quelques minutes par ces mots : "La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie".

La responsabilité de l'État en question

Pendant leurs dépositions, plusieurs parties civiles ont exprimé leur besoin de réponses de la part des autorités, notamment sur l'incapacité à déjouer un attentat de grande ampleur en France alors que la menace était au plus haut.

Des rescapés des attaques et des proches de victimes se sont également interrogés sur les conséquences de la politique de la France au Moyen-Orient, certains la fustigeant ouvertement à la barre. "Je connais ces polémiques, elles font partie d'ailleurs du jeu démocratique, et c'est tout à fait le droit des familles de victimes de demander des comptes", avait déclaré François Hollande à l'AFP avant l'ouverture du procès. "Durant cette nuit-là, les décisions qui ont été prises, je les assume entièrement, (elles) ont été appropriées", avait ajouté l'ex-chef de l'État, réfutant tout "raté" côté français.

"À la deuxième explosion, je n'ai plus eu de doutes"

Ce mercredi, devant la cour, l'ancien président est revenu sur cette funeste soirée du 13 novembre 2015. Il assistait à la rencontre amicale France-Allemagne au Stade de France, quand un premier "kamikaze" s'est fait exploser devant l'enceinte sportive, obligeant le chef de l'État à quitter précipitamment les lieux. "À la deuxième explosion, je n'ai plus eu de doutes" sur le fait qu'il s'agissait d'un attentat a affirmé François Hollande à la barre.

Nous ne savions pas où ni comment ils allaient nous frapper

Interrogé sur l'état de la menace terroriste à l'époque, l'ancien président a fait part de la difficulté à prévoir un tel drame. "Nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance (...) Mais nous ne savions pas où ni comment ils allaient nous frapper".

L'ancien président cité à plusieurs reprises par les terroristes

Depuis l'ouverture des débats le 8 septembre, le nom de François Hollande a résonné à plusieurs reprises dans la salle d'audience. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, a notamment justifié les attaques jihadistes du 13 novembre 2015 en les présentant comme une riposte à la politique étrangère de la France et de son président d'alors. "François Hollande savait les risques qu'il prenait en attaquant l'État islamique en Syrie", avait-il lancé au sixième jour du procès.

Le nom de l'ex chef de l'État a aussi été prononcé par les terroristes du Bataclan. Dans un enregistrement audio diffusé à la cour le 28 octobre on entendait ces derniers dire à leurs victimes : "Vous ne pouvez vous en prendre qu'à votre président François Hollande". Interrogé à ce sujet par l'avocat de l'association Life for Paris, l'ancien président a confirmé avoir entendu l'enregistrement. "Je dis ici devant la cour que je ferais exactement la même chose aujourd'hui", a-t-il commenté.