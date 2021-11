Procès des attentats du 13-Novembre : "C'est un tsunami émotionnel" pour l'avocat rémois Gérard Chemla

Après les hommages aux victimes des attentats du 13-Novembre 2015, qui ont eu lieu ce week-end, nous recevions ce matin sur France Bleu Champagne-Ardenne l'un des avocats des parties civiles lors du procès de ces attentats. Deux mois se sont écoulés à la cour d'assises spéciale de Paris, où sont jugés 20 accusés, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont tué 130 personnes à Paris et Saint-Denis.

Gérard Chemla, avocat rémois, représente plus d'une centaine de parties civiles à ce procès, il revient sur ce procès fort en émotion.

Que retenez vous des témoignages que vous avez entendu jusqu'ici ?

C'est un tsunami émotionnel. C'est à dire qu'on se sent tous un peu coupable, finalement, de ne pas avoir été victime de ne rien avoir pu faire. Et on a vu arriver des gens qui sont venus à la fois extrêmement dignes et en même temps, venant tous nous expliquer à quel point ils se sentaient coupables, eux aussi, de ne pas être morts ou de ne pas avoir pu protéger celui qui était à côté. Ca a été quelque chose qui, au plan humain, était extraordinairement fort.

Qu'apporte ce procès aux victimes ?

C'est un procès qui fonctionne et qui tient plus que ses promesses. Les victimes ont besoin de se réapproprier ce moment. Et vous savez, c'est ce passage de ce statut d'objet à un statut de sujet, de celui qui dit et non plus celui qui subit, qui va permettre aux victimes de dépasser ce qu'elles ont vécu, quelque chose qui traîne finalement depuis six ans. Je peux vous dire qu'elles seront guéries après.

La prestation de l'ancien président de la République François Hollande, digne et intelligente

Tout le monde explique qu'on aurait dû, on aurait pu. Il y avait ça, il fallait. Le président Hollande est venu expliquer ce qu'il a vécu puisque lui était au Stade de France. Il est venu raconter les menaces, est venu expliquer la position de la France, est venu expliquer les frappes. Rappelez vous que dans le Bataclan, les terroristes disent à ceux qu'ils prennent en otage et qu'ils sont en train d'exécuter : "Vous vous plaindrez à François Hollande !". François Hollande est venu. Il a expliqué qu'elle avait été la position de la France dans le conflit. Il a énormément rationalisé les choses et clairement, il a fait une prestation exceptionnelle, à la fois de dignité, de clarté et d'intelligence.

Quelles sont les zones d'ombre qui restent encore à éclaircir ?

Un de mes témoins, qui est un islamologue, va venir expliquer ce qu'est la radicalisation. On va ensuite recevoir les anciens dirigeants des services secrets. On va recevoir d'autres Ministres et on va travailler pendant les semaines qui viennent sur le contexte pour comprendre Daesh, comprendre la Syrie, comprendre l'Irak, comprendre la France aussi. Essayer de se projeter dans le futur. Savoir ce qui va se passer demain, après l'Afghanistan, par exemple. Et ensuite, il y aura une phase qui nous permettra de rentrer directement, cette fois dans la culpabilité des personnes poursuivies, c'est-à-dire qu'on analysera finalement ce qu'a fait chacun. De manière très précise, c'est un procès marathon. C'est un procès dans lequel on prend du temps et pourtant, on n'arrête pas.

Ce qu'il attend de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando du 13 novembre.

L'important pour ce procès, c'est qu'il ait lieu. Il faut se souvenir que les Américains n'ont jamais été capables, à cause notamment de Guantanamo, de juger les terroristes du 11 septembre. La France est en train de donner une leçon au monde. Elle juge d'une façon paisible, d'une façon publique et d'une façon démocratique les accusés de l'attentat le plus meurtrier que notre histoire ait connu. On va au fond des choses, on écoute tout le monde et à la fin, on les jugera comme ils le méritent.

Un procès qui remue

Alors, j'ai envie de dire une une longue apnée parce que on sort de sa vie normale. On laisse sa femme, ses enfants, son travail. On sort de sa vie normale et finalement, on ne pense plus qu'à ça. Jour et nuit. Et effectivement, on porte sur les épaules une sensation émotionnelle extrêmement forte. Ce qui fait que ce que vous avez vécu la nuit vous le révèle le jour. Vous le rêvez la nuit et vous n'arrêtez jamais. Alors, je me force bien évidemment à m'occuper d'autres dossiers, à gérer des éléments de ma vie personnelle du cabinet. Mais réellement, c'est quelque chose qui m'a complètement absorbé et va continuer à absorber. J'ai déjà peur de la fin du procès, c'est à dire du moment où ça n'existera plus parce qu'il se met en place pour tout le monde, y compris pour les victimes, y compris pour les participants externes. Une addiction à cette intensité émotionnelle que nous ne nous rencontrons pas dans une vie normale. Merci beaucoup.

L'audience, reprend mardi 16 novembre à la cour d'assises spéciale de Paris. On entre dans le troisième mois de ce procès qui va durer neuf mois.